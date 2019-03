Une rumeur court les réseaux : les Roms enlèveraient les enfants en région parisienne. Ce qui a provoqué la persécution de cette communauté, parfois jusqu’au lynchage…

Oui, mais quand même… Il faut s'en méfier des Roms. Ils nous font croire qu'ils nettoient notre pare-brise, alors qu’ils font du repérage pour voir s’il n’y a pas un mioche installé sur la banquette arrière ! On les connait leurs techniques : « Qui vole une poule vole un enfant ! » Ils sont réputés pour chouraver des métaux comme du cuivre et du zinc… Et maintenant ils kidnappent nos gamins pour leur appareil dentaire ! La fourberie de ces gens !

Méfiez-vous, les Parisiens. C’est bien connu qu’ils agissent essentiellement dans le métro : pendant qu’il en a un qui vous fait les poches, y’en a un autre qui vaccine votre enfant ! Ils ont tous les trucs ! Notamment pour qu'on ne dise pas qu'ils profitent du système, ils poussent le vice jusqu’à vivre dans la misère. C'est tout bête mais il fallait y penser... La duplicité de ces gens !

Vous les avez vus se trimbaler dans leurs vieilles caisses pourries des années 80 ? Le réchauffement climatique, c’est les Roms ! La France qui ne gagne jamais l'Eurovision ? La faute des Roms. Christophe Castaner Ministre de l'Intérieur ? Encore les R... Non, là, c'est Macron… Sinon on peut out leur mettre sur le dos aux Roms, on s'en fout, ils ont pas Internet ni la télé. Et les journaux ils les brûlent pour se chauffer... Donc allons y aiment : les Roms enlèvent des enfants dans une camionnette blanche…

Alors la Préfecture de Police dit « Attention c’est une fake news » ! Ouais ça va on s’en est rendu compte ! Depuis quand les Roms ont les moyens de s'acheter une camionnette ? Et même s’ils avaient une fourgonnette blanche, à l’heure qu’il est ils l’ont sûrement déjà repeinte en bleu. Ou en rouge… La filouterie de ces gens !

D’ailleurs je rappelle que Marc Dutroux et Michel Fourniret, eux, avaient bien une camionnette blanche. Mais comme ils n’étaient pas Roms, à l’époque, personne ne s’en est inquiété.

On peut utiliser les fake news pour faire tomber les puissants, mais on peut aussi s'en servir pour exterminer les plus faibles. Mais si on commence à appeler fake news toutes les légendes urbaines on a pas fini. Je vous ai parlé de ce type qui se transforme en loup-garou à chaque pleine lune ? Fake news ! Oui je sais c'est surprenant mais c'est une fake news ils ont débunké l'affaire dans Lycanthrope Magazine le mois dernier...

Faut dire qu'une fois qu'on a tapé sur les Noirs, les Arabes, les Juifs, les femmes, les homos et qu'on commence à s'ennuyer un peu… Dieu merci on a les Roms pour briser la routine. C'est court une année, il faut penser à bien planifier toute cette haine si on veut que tout le monde en profite. Je suis à deux doigts de lancer le hashtag STOP ROMOPHOBIE. Parce qu’avant un peuple nomade, c'était un peuple qui était partout chez lui. Aujourd'hui on leur fait comprendre qu'ils ne sont nulle part chez eux.