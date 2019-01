Face à Rachida Dati, nous recevons Madame Morano

Salut les gauchos ! Nadine est de retour ! Vous pensiez p’têt qu'on était foutus ! Que nenni ! Avec Rachida, on est back to the top ! Ralalalah, on se croirait en 2007, moi ça me rajeunit de 12 ans !

Bon. Rachida vous l’avez invitée, moi comme d’habitude j’ai dû me taper l’incruste ! Mais bientôt vous ne pourrez plus y échapper, faudra aussi lui envoyer sa petite invit à Nadine ! Allez, fais péter le carton Demorand, fais pas ta mijaurée ! Ah les bolchos de la matinale ! Vous m’avez manqué aussi, tiens ! Eh, Madame Salamé, ça va, je peux laisser mon sac par terre où je vais me le faire piquer ? Avec vous je me méfie ! Je les connais les crypto-marxistes ! Regardez Thomas Legrand, discrétos, il est en train de chourer un pain au chocolat !

Mais ouais les gars, c’est le retour de la dream Team !

Aujourd’hui on désigne la tête de gondole pour les Européennes, mais attention, sur la liste y’a aussi toute l’arrière boutique, avec Dati, Hortefeux et puis Bibi ! Pour une fois, Wauquiez a eu une bonne idée. Du coup, c’est bon, il a rempli son quota pour l'année. Il a placé des inconnus dans le trio de tête pour marquer le renouveau de la droite, mais derrière il envoie les poids lourds, les cadors des années Sarko, l'Agence Tout Risque de la Karcherisation ! On le voit bien que les gens sont nostalgiques de Nico. Y'avait pas tous ces fainéants en gilets jaunes quand il tenait la baraque ! D'ailleurs c'est pas pour rien que Sarko il conseille Macron en ce moment. Mon Nico, c’est devenu le nouveau Jacques Attali !

Et notre nouveau numéro un ? François-Xavier Bellamy ! FX comme on l’appelle ! Vous avez vu c’te classe ? Il crève l’écran quand on fait des selfies ! Lui c’est l’intello du groupe (vous vous rendez bien compte que c’est pas avec Luc Ferry qu’on allait peser dans le game !) FX, même son nom ça fait cultivé. "Bellamy" c'est un bouquin ça non ? Bah alors les génies du gauchisme, vous connaissez pas Balzac ?

Il est prof à l’université ! (Bellamy, pas Balzac !) Un philosophe ! Dès qu’il parle, j’ai mal à la tête. Ca nous change de Wauquiez. Lolo c’est plus le mec qu’en a dans le pantalon, voyez ? C’est pour ça qu’il a pris quelqu’un qui en a dans le ciboulot ! Comme on était un peu à la ramasse niveau rassemblement, on tente le renouvellement… C’est moderne. Ca fait Nouveau Monde ! Nous aussi on dirsupte, on disrut, raaaaah, je sais pas comment ils disent leur truc là, on disrupte ! Vous savez, nous à l'UMP on a pas peur du changement... Ah zut, j'ai encore dit UMP.

Bon alors oui c'est vrai, il est contre l’IVG et le Mariage homo. Pas moi ! Parce que ma très bonne amie noire, elle a un très bon ami gay. Aujourd'hui on peut être contre l'immigration et en même temps contre l'IVG. D'ailleurs j'en parlais avec Brice hier qui me disait : « les avortements quand y'en a un ça va, c'est quand ils sont nombreux que ça pose des problèmes. »