Restez avec nous Anne Sinclair, Charline souhaite s’adresser à vous… et à Léa ! Oui ! En vous voyant face à face, je me demandais laquelle des deux allait interviewer l’autre ! Là on a à faire à deux générations d’intervieweuses politiques : j’ai l'impression de voir Léa Skywalker face à Obi Anne Kenobi…

Mais avant d’être une célèbre journaliste, Anne Sinclair, il faut que je vous dise : vous avez longtemps représenté pour moi… l'angoisse du dimanche soir... Dès que vous apparaissiez à l’écran, je me disais : « NOOON, DEMAIN Y'A ECOLE ! » et comme j’ai le même âge que le président de la République… ça me fait bizarre d’imaginer qu’Emmanuel Macron se disait pareil, moulé dans son petit pyjama Capitaine Flam… Ce n’est pas une époque si lointaine… Sauf… Sauf si on considère que vous avez connu un Président socialiste ET respecté. Et ça, pour les plus jeunes qui nous écoutent, il faut arriver à s’imaginer que ça ait pu exister !

Je me souviens que vous aviez interrogé Jacques Delors…

Bon, hier Léa recevait Eric Ciotti… Mais beaucoup de ceux qui sont passés sur le plateau de 7/7 ne sont plus là aujourd'hui : Mitterrand, Gorbatchev, Helmut Kohl, les cheveux d'Alain Juppé...

Interviewer des politiques pour leur faire dire des vérités, voilà un exercice qui n'est pas simple ! En termes de difficulté ça équivaut à essayer de donner un bain à un chat... ou à Michel Houellebecq ! Et avouez qu’aujourd’hui, les seules questions intéressantes, ça reste les juges d'instructions qui les posent !

Mais tout de même, Anne Sinclair, ça ne vous dirait pas de revenir à l’interview politique en télé ? Allez ! Il y a des tas de sujets passionnants aujourd'hui ! Interviewer François Ruffin pour lui parler de sa chemise qui dépasse du pantalon ; organiser un débat entre Valls et Wauquiez autour du salsifi halal à la cantine, ou mener un entretien sur l'amendement "chocolatine" qui n'est pas passé à l'Assemblée.... Ca vous donne pas envie tout ça ? Je sais, vous êtes toujours dans la presse avec le Huffington Post, mais pardon, vous êtes bien loin des titres les plus compétents en politique,… comme Paris-Match !

Aujourd'hui le journalisme politique c'est aussi devenu du spectacle

Entre Christophe Barbier qui fait le poirier, Elkabbach et sa doudoune sans manche (dont on ne sait pas s’il est journaliste ou s'il va faire un featuring avec Kanye West) et Ruth Elkrief qui fait... bon beh qui fait du Ruth Elkrief quoi... ça manque de sobriété tout ça !

Pour terminer, à la simple évocation de votre nom, Anne Sinclair, on pense au pull en mohair et à votre regard bleu, d’un bleu si profond que les politiques ont tous essayé d’y noyer le poisson…