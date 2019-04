La campagne de Nathalie Loiseau est jalonnée de polémiques. Sa conseillère en communication parvient-elle à gérer cette situation ?

Ouais, ça va, je gère. Vous savez, j’ai bossé sur tous les gros dossiers : Nadine Morano, Christine Boutin… Alors, quand on m’a proposé Nathalie Loiseau… J’ai dit « Ok, mais, là je vais avoir besoin de stagiaires ». Ah ben Nathalie, c’est la reine de la boulette ! Une technocrate de la gaffe, l’élite de la bourde. J’ai rarement vu ça dans ma carrière ! La dernière fois qu’elle a croisé Laetitia Hallyday elle lui a demandé des nouvelles de Johnny... Elle est phénoménale.

Depuis le début, elle foire tout. Déjà l'annonce de sa candidature à « L'émission politique », c'était un fiasco. Alors au début, elle ne le faisait pas exprès. Et puis elle les a tellement accumulées qu’on a décidé d’en faire une stratégie. Au bureau, on appelle ça « l’opération Pierre Richard ». On met bien en avant son côté gaffeuse, et les Français adorent ça ! D'ailleurs ça fonctionne du tonnerre, depuis dix jours elle est en une de tous les sites d’info ! Y'a un mois personne ne la connaissait, aujourd'hui, Nathalie Loiseau c'est Kim Kardashian ! Là je crois qu’on est en train de réussir.

Au départ, elle a vrai talent pour la connerie, mais là c'est devenu le boulot de toute une équipe. Par exemple son tweet pour féliciter Ciudadanos, alors que le parti s'est allié avec l'extrême droite espagnole, c'était une idée de Valou mon associée. On est jamais à court d'idées. Là je que crois qu’on est max. En ce moment Nathalie tourne à deux polémiques par jour, si ça continue comme ça, dans un mois, elle passe devant Donald Trump.

La dernière fois elle m'a appelée en panique parce qu'on lui disait que sa BD sur l'Europe était homophobe ! Elle me dit : « Mon Dieu Juju j’suis en galère, comment je fais ? » Moi, je lui dit : poste un extrait de bouquin, là où tu parles de tes frères homosexuels. Et là je découvre le truc, c’était parfait : elle raconte qu’elle aime les gays parce qu’ils sont fantaisistes, forts en mode et en déco ! Elle est parfaite ! Frères gays… ça nous aurait arrangés s’ils avaient été gays et roms. Mais bon…

Ah, c’est elle ! Elle me dit qu’elle sort « une vidéo, féministe, pour celles qui veulent rester soumises ». Et ouais, elle n'arrête pas je vous jure, c'est une machine !

Ah pardon, là c'est Valérie, mon associée qui m’appelle...

Oui Val ! Oui... Sinon je me disais qu'on pouvait partir sur un truc écolo pour aujourd’hui, genre elle déclare qu'elle veut remplacer la pêche électrique par la pêche à la dynamite... Mais non c'est pas trop gros enfin ! C'est bon là on est lancé on peut tout se permettre ! Faut un truc fort Valérie ! Allez on y va !

Elle ressemble à l'Europe Nathalie : déstructurées à cause de toutes les idéologies qui cohabitent en elles, et puis elles ont toutes les deux été occupées par l'extrême droite il y a longtemps. Nathalou c’est l’Europe !