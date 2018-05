Charline, vous laissez votre micro à deux élèves, deux amies en attente d’une réponse de Parcoursup pour leur admission aux études supérieures… J’en peux plus d’attendre moi… Oui, la liste d’attente elle est aussi longue que la queue pour faire signer le bouquin de Hollande !

Non mais on n’arrête pas de nous dire qu'on est la génération qui veut tout dans la seconde et puis on nous fait ce coup là ?

Mais… t’es en attente toi ? Parce que moi j’ai déjà eu une réponse positive…

Toi ? Mais t’as jamais eu ta moyenne !

Je sais… mais j’ai fait un ptit bilan de compétences via une boîte privée pour m’upgrader un peu, tu vois… et puis j’ai fait faire une super lettre de motiv’ avec un selfie !

Mais… Mais moi je suis première de ma classe !

Ouais mais ça on s’en fout : ce qui faut, c’est déjà avoir un projet professionnel et puis LA NIAQUE quoi !

Mais… Mais enfin, on a 17 ans et demi !

Ouais ben faut grandir ma vielle !

Mais… C’est dégeulasse ! Taubira démission !

Non, c’est Vidal, la ministre…

Vidal démission ! Ca marche pas ton ParcourTruc, là !

« Parcoursup » !

C’est ça, ouais, ben en attendant, cette année, moi j'ai plus discuté avec le chatbot de Parcoursup qu'avec ma prof principale ! J’t'en parle même pas, tu sais même pas qui c'est la prof principale !

Mais si bien sûr ! C'est madame Gounaud !

N'importe quoi, madame Gounaud c'est la prof de maths !

Bon allez, on arrête de se disputer, parce que c'est ça qu'ils cherchent !

C'est vrai. Tout ce qu'ils veulent c'est nous mettre en concurrence !

Et puis moi, autant physiquement, chuis hyper compétitive, autant dans ma tête je doute vachement…

Moi c’est pareil j’ai du mal à savoir ce que je veux faire dans 10 jours… alors dans 10 ans !

Oui c'est les grandes écoles et les facs les grandes gagnantes dans tout ça !

Parfaitement ! C’est bien commode, parce qu’elles peuvent choisir qui elles veulent !

C’est comme nous à la cantine, on a un menu étudiant… Ben là les écoles elles ont un « menu D'étudiants »...

Excellent, on dirait du Nicole Ferroni ! Mais moi je croyais qu’on avait dit que ce serait l’égalité des chances !

Han ma pauvre… mais tu te crois dans une série américaine ou quoi ? C’est la Téléréalité, ici ! Les hommes naissent libres et égaux en droits… et après ils font des études supérieures…

Ouais mais si Parcoursup ne fonctionne pas pour la sélection à l’entrée, je ne vois plus qu’une solution…

Ah ouais et laquelle ?

Ben pour la sélection, faudra demander à Didier Deschamp de s'en occuper ! Hahahaha

Hahahaha ! Excusez-là… Elle a besoin de se détendre… parce qu’elle a un frère qui passe tous ses examens à la maison…

Ouais, Hugo, il passe ses partiels « à distance », parce que son université était bloquée !… et hier, la plateforme pour l’examen d’Allemand a planté…

Non ?

Si… il doit tout recommencer…

Han, attends, j’ai une idée : et si toi, tu ratais ton bac, comme ça t’attends la nouvelle version Parcoursup premium 2.0 l’année prochaine ?

Ah ouais pas con. Sauf s’ils suppriment le Bac d’ici-là…