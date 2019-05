Ce matin, Benoit Collombat et Ariane Chemin sont les invités de Léa Salamé à 7h50...

Ariane Chemin, Benoît Collombat, je suppose qu’à la convocation vous avez répondu « Qu’ils viennent me chercher ! » Parce qu’il n’y’a pas eu de sommation ! Direct la DGSI. C’est comme si on t’envoyait un huissier au premier loyer en retard. C’est la honte ! Moi je n’aurai qu’une question pour le pouvoir : pourquoi EUX et pas nous, à la matinale ? Nico, et Léa, ils ne font pas assez bien le job, c’est ça ? Pourtant, rien qu’il y a deux semaines, j'ai remarqué que Marlène Schiappa buvait du déca sans sucre ! Allez-y convoquez-moi je vous attends !

On a fait démissionner Hulot je vous rappelle !

Être convoqué par la DGSI pour un journaliste, c'est mieux que le Pulitzer ! C’est pas donné à tout le monde. Christophe Barbier après son poirier en direct en plateau, il a été convoqué aussi… par la brigade anti-drogue. A « Paris-Match » aussi ça arrive, deux journalistes ont été convoqués à La Rotonde. Et que dire de Bernard Guetta ? Directement convoqué sur la liste LREM aux européennes…

Et nous à la matinale, rien. Malgré les chroniques abusives de Thomas Legrand… déjà 812 chroniques pour savoir ce que c’est le Macronisme ! Mais une fois que vous aurez été convoqué, Thomas, vous allez comprendre ce que c’est, le Macronisme !

D’ailleurs, on a le seul Président à faire interroger les journalistes par la DGSI. Mitterrand, il les mettait sur écoute (plus discret). Chirac, il leur payait une bière (pour les engueuler). Sarkozy… il les méprisait. Et Hollande… Bon, Hollande lui c’est différent, sa seule affaire c’est qu’un matin il a livré des croissants à scooter… avec lui c’est « Closer » qu’il aurait fallu convoquer… mais pas à la DGSI… à la mondaine…

Ariane Chemin et Benoît Collombat, ça, c’est la grande classe du journalisme ! Ils sortent une affaire et ensuite ils deviennent le sujet de l’affaire !

Alors que dans le fond on sait tous pourquoi les journalistes sont convoqués à la DGSI : c’est parce que les journaleux sont bien meilleurs que la sécurité intérieure pour aller dénicher les infos…