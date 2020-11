Pour convaincre les plus sceptiques de se faire vacciner, les clips et les messages gouvernementaux seront-ils efficaces ?

Vous avez déjà vu un clip gouvernemental efficace, vous ? Le gouvernement devrait plutôt passer par les seuls gens capables de nous convaincre de l’utilité d’une brosse à sourcils : les influenceurs… D’autant qu’au sein du gouvernement, il y a une : elle vient d’arriver sur Tik Tok… et là, on part sur son compte Insta…

« Salut les loulous, c'est Marlène ! Bon ben bientôt les fêtes, alors aujourd’hui, je vous propose un unboxing de folie : le TOUT / nouveau / vaccin contre la Covid ! Vous êtes nombreux à m’avoir demandé mon retour sur le Pfizer, bon ben j’vous promets que je fais une vidéo dès que je peux… Mais cette semaine, j’ai décidé de tester le Moderna, ça vient d’un petit créateur américain. Je trouve le packaging archi mignon. Perso, je l’ai pris en deux couleurs, un pour moi, un pour mon chéri.

Alors, vous voyez, le vaccin, je l’ai là… Regardez-moi ça : la petite boite en carton avec ce joli étui en plastique, mais attention, ça reste hyper classe. Perso, je suis déjà fan du visuel ils ont fait du très beau boulot.

Ce vaccin on l'a tellement attendu et aujourd'hui il est là c'est in-croy-able. Je vous promets, moi chuis hyper douillette, et là j’vous mens pas ça fait pas mal du tout. Limite, ce que je vous conseille après s’il y a des rougeurs, c’est la petite crème apaisante de chez Naturella.

Non mais regardez-moi cette seringue, elle est incroyable, elle est hyper fine avec une jauge. Et puis le liquide dedans, c'est carrément trop trop beau... Je sais pas comment ça rend à l'image, là, mais c'est genre... euh... liquide quoi. Alors je sais pas exactement ce qu'il y a dedans parce que j'ai pas fait médecine hein ! mais en tous cas vu de l'extérieur c’est une tuerie.

Moi je le vous conseille franchement, parce que là pour le moment y'a des gens qui disent : "Ouais je suis pas emballé, je sais pas trop" mais dites-vous bien que dans six mois tout le monde est vacciné. Tous les plus grands : d’Enjoy Phoenix à… (à merde, c’est vrai je suis sur France Inter… d’Enjoy Phoenix à Arnaud Despechin.) Ce vaccin, c’est trop l’occasion d’arrêter de compter les carreaux de la salle de bain.

Et si vous utilisez le code promo "I LOVE MANU » (tout attaché), vous avez 30% de réduction et pour les 50 premières commandes, on a fait les choses en grand – attention - un pin's parlant de Jean-Michel Blanquer. Collector. Evidemment vous pouvez retrouver toutes les infos sur le vaccin (la compo, tout ça), c’est en lien dans ma bio ! C'est important, n'hésitez pas à partager avec le hashtag #VaxAuMax sur tous les réseaux. Je vous laisse, j’ai un conseil des ministres, je vous kiss de loin les loulous !