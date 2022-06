L’Académie de Versailles fait face à une pénurie de professeurs, elle recrute donc par « job dating », en gros, devenez prof en trente minutes…

Et évidemment, la gauche hurle contre cette méthode de recrutement ! Alors qu’on parvient à fabriquer des profs en trente minutes ! Eh ben ça ne leur va pas ! Mais alors il leur faut quoi ? Des profs en quinze minutes, c'est ça ? Si on m’avait dit qu’un jour il faudrait autant de temps pour devenir prof que pour se faire livrer une pizza… c’est prodigieux ! Une demi-heure c’est quoi ? C’est deux récréations.

Trente minutes pour devenir enseignant. Alors que même pour devenir collégien, on te demande d'avoir fait cinq ans d'école primaire.

Recruter des enseignants, ça aurait pu se faire via l’appli « Adopte un prof » ou une annonce sur Le Bon Coin. Eh ben non, la plus grosse académie de France, elle fait ça en pré-sen-tiel : ah bah c’est Versailles, on ne se refuse rien ! Le « job dating », c’est comme un speed dating, pour la rencontre amoureuse, sauf qu’ici, c’est pas juste pour un soir : c’est pour un an renouvelable.

Il peut s'en passer des choses en si peu de temps : en trente minutes Jean-Michel Blanquer pouvait changer quatre fois de protocole sanitaire. Et puis bientôt les profs seront comme les nouilles : prêts en trois minutes... En plus pas la peine de les essorer c'est le gouvernement qui s'en occupe. D’ailleurs se reconvertir en trois minutes, ça existe déjà… Par exemple, si t'as les bons réseaux tu peux devenir assistant parlementaire en deux minutes, juste le temps de signer les papiers.

Ici, je rappelle qu’il s'agit d'une mesure d'urgence, due à un manque d'effectifs chez les professeurs. Alors j'espère qu'on ne manque pas d'effectifs chez les pilotes de ligne… Dans l’enseignement c’est moins grave, l’accident n’arrive que plus tard…

C'est ça la start-up nation, tout va plus vite, tu peux devenir prof en trente minutes, faire un burn-out après trois semaines et te faire virer en deux secondes. Il faut bien s'accrocher dans le TGV du libéralisme.

Une condition est nécessaire tout de même : il faut minimum Bac plus trois, comme ça au moins, on est sûr de pas se retrouver avec Christian Estrosi en prof d’EPS. Et après, une formation est prévue, une formation express, une mission flash… « Les recrutés seront suivis tout au long de l’année par un système de tutorat »… sans doute via une chaine YouTube…

Enfin, l’opération de l’Académie de Versailles a son slogan : « Trente minutes d’entretien pour convaincre ou séduire ». On est quand même passé très vite du télétravail à la télé-réalité…