Le lauréat du prix Goncourt 2021, Mohamed Mbougar Sarr, est l'invité de Léa Salamé à 7h50. Charline Vanhoenacker tient à le féliciter

Bravo Mohamed ! Mais pas de bol, vous remportez le Goncourt l’année où la France est en pleine pénurie de papier.

Que va devenir La plus secrète mémoire des hommes si on ne peut plus la coucher sur papier ? Ca va devenir un blog ? Une story Insta, on ne sait pas. J’espère que votre éditeur a fait des stocks pour la réimpression, parce qu’il n’y a rien de plus humiliant que de dire : « Y’a plus de papier ». Bien sûr nous sommes au pays de Voltaire, mais vous connaissez les Français. S’il faut choisir entre un livre et un rouleau de PQ, leur choix est fait. La seule question qui vaille en ce moment c’est : « Y aura-t-il du papier toilette à Noël » ?

Donc sous le sapin, y’aura pas un livre pour tout le monde, il va falloir économiser le papier

Ma première proposition, ce sera d’abord de réimprimer les livres des auteurs qui s’appellent « Mohamed » à la place des livres écrits par des « Eric »… On peut aussi regrouper deux ouvrages en un, un pour adulte et un pour enfant : on publierait « Eugénie Grandet à l'Ecole de Tchoupi » ou « Les Noces Barbares de l'âne Tro-tro ». Les éditeurs sont dépendants des industriels du papier, et ils ne peuvent pas déchirer le contrat puisque ce serait gâcher la ressource.

Il faut dire qu'aujourd'hui absolument tout le monde écrit des livres : les footballeurs, les cuisiniers, les ministres, les animateurs télé, les ministres, les chanteurs, les ministres, les stars de la téléréalité et aussi je ne sais pas si je vous l'ai dit mais les Ministres publient énormément. Donc il existe une solution d’appoint : repasser au Tip-Ex toutes les bouquins des membres du gouvernement et ré-écrire quelque chose d'intéressant par-dessus.

Les magazines aux vont devoir faire des choix. Chez Elle ou chez Marie-Claire, supprimons tout ce qui est enquêtes, reportages et fiches recettes pour ne garder que l'essentiel : la publicité. Et a-t-on vraiment besoin de tous ces tracts avec le visage de Xavier Bertrand dessus ? Est-il primordial d'imprimer les convocations des juges au domicile de Marine Le Pen alors qu'elle ne les lit jamais ? Est-il judicieux d'utiliser du papier pour publier Valeurs Actuelles alors qu'on peut trouver exactement le même contenu dans Le Figaro magazine ? Nous allons devoir nous poser toutes ces questions.

Dans les mois à venir le prix du papier risque d'exploser. Oubliez le bitcoin, aujourd'hui c'est dans les bottins et les dictionnaires qu'il faut investir !

Mohamed, comme tous les gagnants du prix Goncourt vous allez recevoir un chèque de 10 euros. Mon conseil, demandez-leur un virement. Et si vous prenez le chèque, dans ce cas, au dos, commencez à écrire le premier chapitre de votre prochain roman.