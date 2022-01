Le ministre des transports Jean-Baptiste Djebbari autorise finalement les voyageurs à boire et manger dans les trains, avec parcimonie…

On n’avait déjà pas beaucoup de place pour les jambes et maintenant c’est pareil pour les mâchoires. On est quand même très vite passé de « Une prise USB est à votre disposition » à « Touche pas aux Curly SALOPE ! » (hein ? Non c’est pas une phrase de Macron. Pas de polémique, c’est culturel !) Vous allez voir qu’un jour on va nous demander de remettre le masque entre les deux barres de Twix.

Ecoutez les annonces qui sont faites dans les trains, c’est un concentré de l’époque. On reçoit même un SMS qui dit : « N’oubliez pas vos bagages à bord » (la SNCF on dirait ma mère ! Bientôt on va nous demander de ne pas mettre nos coudes sur la tablette.) Donc aujourd'hui quand on voyage en train, plus besoin de télécharger un podcast ou un livre audio : les annonces du contrôleur durent tout un Paris-Brest ! Le trajet, du coup… pas le gâteau…

Bienvenue à bord de ce train, nous vous remercions de nous signaler tout colis ou bagage abandonné ainsi que toute trace de doigts ou de postillons sur les fenêtres. Nous vous rappelons que la consommation de chips est limitée à 30 grammes par minute. Si vous souhaitez vous désaltérer plus d’une fois par heure, veuillez vous rapprocher d’un contrôleur. En cas de crise d'hypoglycémie, vous êtes éligible à un sucre distribué par l’un de nos agents à bord.

Après si on n’achète plus de sandwich SNCF, c’est sûr ça fait déjà une économie de 15 euros sur le billet…

Vous êtes actuellement dans un espace zen, afin de ne pas troubler la tranquillité des autres voyageurs, nous vous demandons de ne pas prononcer les mots : "Vaccin", "Passe sanitaire", ou “emmerder” et ce, jusqu'à l'arrêt définitif du train. La SNCF vous souhaite un agréable voyage sous la signe de la sérénité… Attend Michel c'est sûr c'est « sérénité » ? C'est pas « sécurité » plutôt ? Ah non « sécurité » c'est voiture 6, oui… là où les voyageurs sont installés dans des caissons hermétiques... OK !

Et maintenant dans le train on entend les gens appeler leurs proches : « Allô Jacques ? On a 45 minutes de retard. On est arrêté en pleine voie… Oui, ils évacuent la voiture 13, ils ont trouvé un mouchoir usager sans propriétaire. Oui, un voyageur qui avait oublié d’étiqueter son mouchoir… »