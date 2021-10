Cette semaine est marquée par deux énormes scandales : la pédocriminalité dans l’Eglise et les Pandora papers. Voici quelqu’un de bien placé pour parler des deux…

Et oui c’est bien moi, Pandora ! « Pandore » en français… Vous savez la meuf qui a ouvert sa boîte il y a quelques milliers d’années, dans la Grèce antique. Je faisais dans l’import-export de fléaux et puis j’ai ouvert des franchises un peu partout dans le monde… Là, rien que cette semaine, vous a déjà eu droit à un scandale financier et un scandale dans l'Eglise... Et on est que jeudi ! Je tiens une de ces formes, moi !

Et attendez, vous connaissez la congrégation des Légionnaires du Christ ? Eux, ils ont monté des sociétés qui figurent sur les Pandora Papers pour éviter de dédommager pleinement les victimes de crimes sexuels ! Je l’invente pas, je l’ai lu dans « Le Monde ». Des génies les mecs ! Et c’est pas fini : hier, on a appris l'annulation du procès de Gabriel Matzneff pour apologie de la pédocriminalité ! Maintenant on annule les procès, on est en plein dans la cancel-culture !

Moi j’ai monté ma boîte, mais vous, vous ne devez surtout pas l’ouvrir ! Mais là trop tard, regardez autour de vous : la pandémie c'est moi ; les catastrophes climatiques c'est moi ; Eric Zemmour à 17%, c'est... Bon ça c’est la télé… Mais la télé c’est moi aussi, en fait ! Je suis partout !

2021 c'est mon jubilée ! Si avec tout ça je ne suis pas élue personnalité l’année par Time magazine, je ne comprends pas… Je figure déjà parmi les célébrités les plus influentes dans le magazine Forbes ! Et Cassandre, elle n’est même pas dans le classement ! Tu m’étonnes, personne ne la crois jamais ! Non mais en ce moment c'est festival : quand on ne vole pas l'innocence des enfants, on vole la retraite de leurs parents. Tu regardes les journaux en ce moment tu te dis que Sodome et Gomorrhe, c'est Disneyland à côté.

Donc le fait d'être enfin citée dans l'actu grâce aux Pandora papers (parce que c’est MES papers !)… c'est pour moi la consécration. Des centaines de milliards captés par les plus riches, c'est tout moi ça. C'est pas pour rien que dans ma boite j'ai rangé la misère pile entre le vice et la tromperie. Oui, pour rappel, dans ma boite il y a tous les maux de l'humanité : le vice, la maladie, la famine, la passion, la tromperie, l'orgueil, la guerre… et tout au fond, il y a l'espérance... (Et sous l'espérance, j'ai caché Manuel Valls, pour pas qu’il puisse sortir). Vous savez, « Pandora », littéralement, ça signifie : « le don des dieux » ! C’est de l’humour en grec ancien, vous ne pouvez pas comprendre !

Pour conclure, la pédocriminalité dans l’Eglise, ça fait 40 ans qu’on est au courant. L’exil fiscal, y’a des papers tous les deux ans… Et rien ne change. Alors j'aimerais que vous preniez un peu plus en considération les fléaux que je vous envoie ! Merci de respecter un peu mon travail !