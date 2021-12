Charline est sous le coup de cette nouvelle : l’espoir d’un rassemblement de la gauche…

Alors qu’en ce moment « Il faut éviter les rassemblements » on avait dit ! Vous le faites exprès ou quoi de vouloir faire ça maintenant alors que vous savez très bien qu’on ne peut pas et que c’est dangereux ? Et donc, ça y est, la gauche expose enfin UNE bonne idée et ça se résume à « Allez les gars, finalement, venez, on va s’unir ! » Sans rire ? Parce que moi, quand hier soir, l’équipe de la matinale m’a annoncé : « Un invité sur le thème du rassemblement de la gauche », je me suis dit OK, soit ils me font une blague, soit je suis virée et ils ne m’ont pas dit que le billet humoristique avait été décalé à 7h50.

Enfin… C'est beau de voir tout ce monde mettre son ego de côté pour se ranger derrière quelqu'un dont on ne sait absolument pas qui c’est, puisque chacun est persuadé qu'il est le meilleur ! Comprenez bien que cette question est vertigineuse : « se rassembler, oui, mais derrière qui ? » En gros si on met tous les candidats de gauche dans un mariage, ça finit en bagarre pour savoir qui doit lancer la chenille. Et la manière dont Arnaud Montebourg présente la question, c’est pire ! Lui il dit : « Il faut absolument qu'on s'unisse, parc qu’on est beaucoup trop nuls ».

La gauche fait un retour fracassant là ! Hier on a assisté à un véritable séisme : on a vu deux candidats de gauche d'accord sur un sujet… avec vous, Olivier Faure, ça fait trois ! Donc allez-y, il faut foncer maintenant, plus de temps à perdre, parce qu’on est déjà en décembre 2020 ! Ah mince on est en 2021. Vous êtes sûr ?

Parfois moi aussi je me dis que pour que la gauche s'unisse il faudrait une personnalité charismatique. Et puis je me rappelle que la dernière fois que la gauche s'est rassemblée… c'était derrière Jospin. Quoique… Vous avez quand même montré depuis votre capacité à rassembler… En 2017, y’a plein de socialistes qui se sont rassemblés. Bon, c’était autour de Macron, mais c’est un début ! Et puis rien qu’avec Mélenchon, c’est impossible de rassembler, lui il affirme que un plus un égale un. Parce que les mathématiques, c’est moi !

Donc, Anne Hidalgo appelle à une primaire de la gauche. Elle se rêve en Valérie Pécresse. On a déjà la Présidente de la Région Île-de-France face à la Maire de Paris. Vous nous excusez les provinciaux mais on règle un petit différend et on revient vers vous rapidement. Je suis sûre qu’il y en a qui seront tentés de voter NPA juste pour voir Anne Hidalgo se ranger derrière Philippe Poutou...

C’est très énervant ce qui passe, parce qu’en réalité, la gauche, c'est que des gens qui ne parlent pas du grand remplacement ou du complot vaccinal. Donc t'as envie de passer du temps avec eux, mais ils refusent de se réunir. En fait la gauche c'est l'inverse d'un repas de famille. Donc moi j'ai bon espoir qu’elle se rassemble. Oui, oui. Est-ce que ce sera de mon vivant ? Je ne sais pas mais j'ai espoir.