Charline, vous évoquez la suite de la matinale, où nous recevrons la candidate PS Anne Hidalgo pour une heure d’entretien, de 8h20 à 9h30…

Une heure avec Anne Hidalgo ! Bravo France Inter de consacrer autant de temps à des petits candidats. Trois pour cent et demi d’intentions de vote, vous appelez ça comment vous ? Hidalgo elle est en train de devenir comme Poutou, mais avec quelques idées de gauche en moins.

Mais alors une heure… Mais qu’est-ce que vous allez bien pouvoir vous raconter pendant tout ce temps ? J’ai bien compris c’est la partie importante de la matinale, elle dure plus longtemps donc on l’appelle « la grande la matinale », on y retrouve Thomas Legrand, Dominique Seux aussi, vous deux, Nico et Léa bien sûr… En fait y’a que moi qui n’a pas le droit d’en être, si j’ai bien compris. Donc moi là en ce moment, c’est la petite matinale. On est en train de faire un before là ? Désolée Valérie Lemercier. Vous étiez en première partie d’Hidalgo, on vient de faire un warm up, quoi…

Et alors j’ai bien noté qu’à chaque fois qu’il a un candidat à la présidentielle dans une matinale spéciale, aucun humoriste n’est convié en face de lui… C’est nouveau ça aussi. Par exemple, là, on est jeudi et en ce moment, Tanguy Pastureau est bâillonné dans le coffre d’une bagnole au deuxième sous-sol du parking. Alors que la campagne d’Anne Hidalgo… c’est un dossier pour nous. Exemple : elle va dévoiler les 70 propositions de son programme… Mais on se souvient tous très bien de la première idée de sa campagne : une union de la gauche. Elle a bien marché cette idée…

Et Pourtant, Anne Hidalgo avait tout pour réussir à Paris et elle s'est foutu dans un bourbier toute seule. Courage Anne, les collègues qui nous ont quitté pour aller bosser sur Europe 1 vous comprennent. Si elle applique les mêmes recettes pour sa campagne que pour les grands Boulevards à Paris… C’est sûr ça tourne au ralenti.

Elle risque de faire moins bien que Benoît Hamon. D'après mes calculs, à la présidentielle de 2027 le PS devrait faire un score négatif, il sera à -3%. Et là on va passer de la rubrique politique à la rubrique humanitaire. Ha si, les gens qui pèsent moins d'un pour cent, qui souffrent et que personne n'écoute….on est d'accord que c'est PLUS un boulot pour la Croix rouge que pour Thomas Legrand. Thomas… qu’il faut remercier aussi, avant aujourd’hui, s’il n’était pas là avec ses éditos, on avait tous oublié qu’Hidalgo était candidate…

Depuis des semaines, elle appelle Yannick Jadot à se présenter à la primaire, en recevant un refus catégorique. Même Montebourg quand il appelle les gens, y’en a qui décrochent. Vous vous rappelez en 2002 quand Christiane Taubira s'était présentée et que Jospin n'avait pas passé le premier tour. Vingt ans plus tard le PS n'a même plus besoin de l'excuse Taubira pour se planter. Certains verront là… un signe de maturité.