A partir de l’an prochain, le gouvernement distribuera 200.000 « bébé box » aux parents qui sortent de la maternité : un sac avec des produits pour le bébé et la maman…

Voilà. On manque de sages-femmes, elles sont sous-payées mais on aura des « bébé box » ! C’est donc une sorte de filet-garni… dans lequel à la place du pâté en croûte, on trouve une turbulette. Il y aura un livret, sorte de mode d’emploi pour coucher correctement bébé, un bavoir, un savon et un tract Emmanuel Macron 2022. Là je blague, c’est pour voir si vous suiviez… enfin, je blague…

D'après moi, il manque deux éléments essentiels pour des jeunes parents : des boules Quiès et une boîte de Lexomil. J’aurais peut-être même ajouté un doudou à l’effigie de Jean Castex… Il y a aussi un tube de crème hydratante pour la maman… avec un livret pour mettre en garde de ne pas la boire je suppose.

Jusqu’à présent les bébés sortaient de la maternité sans mode d’emploi. Et les jeunes mamans étaient désemparées : peut-on le plonger dans une baignoire pour voir s’il sait nager ? Faut-il le sécher au micro-ondes ? Quand il ne finit pas le congélateur…

Attention je salue l’initiative, elle existait déjà dans certaines localités, mais là, recevoir un cadeau de l’Etat à la naissance c’est chouette, on ne va pas cracher dans la compote. Mais vous savez comment ça va se passer, comme avec toutes les allocations… certains vont faire plusieurs enfants, juste pour pouvoir gratter un max de « bébé box » ! On sait comment ça se passe, après ils revendent les turbulettes sur le LeBonCoin pour s'acheter des écrans plats, c'est toujours pareil. Et après il faudra enquêter sur la fraude à la bébé box… les bébé box papers, etc.

Parce que dans le fond, c’est un peu comme une « smartbox », à part que l'activité offerte, c'est pas du rafting dans les gorges du Verdon, c’est des randonnées de trois à cinq heures du matin entre le salon et la cuisine pour essayer de bercer le nouveau-né. Et puis plus tard on inventera la « baby box premium », avec un abonnement à Disney Plus et quatre entrées pour le Parc Astérix.

Et enfin, dans vingt ans, on entendra des mamans dire : « Oh mon chéri, regarde ! J'ai retrouvé la bébé box de quand tu es né ! Il y a encore la crème hydratante dedans ! Je n'y ai jamais touché parce que je pensais que ça allait me connecter à la 5G... Ahalala c'était toute une époque ! Quand je pense que t’es né 2021… et que tu es toujours vivant… c’est miraculeux ! »

La vie c'est comme ça : tu nais, on te donne une boîte, puis quand tu grandis tu bosses dans une boite, et ensuite tu meurs et… Et finalement c’est pas si mal cette bébé box !