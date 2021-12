Nous recevons Eric Zemmour à 8h20 et à 7h58 nous accueillons en studio “La bien-pensance”...

Bonjour, oui c'est moi, la bien-pensance, payée par vos impôts ! Alors avant de commencer je rappelle que la guerre c'est mal et que je suis contre la faim dans le monde. Voilà c'est l'intro obligatoire... Alors attendez... Je vais peut-être rester debout, plutôt... Ouais j’ai un peu mal au cul ce matin… Quoi ? C’est le mot “cul” qui vous choque ? Eh ben attendez au moins 8h20 pour être choqués. Qu’est-ce qui vous a pris d’inviter Zemmour ? Dieudonné n’était pas libre ? N’allez surtout pas me l’énerver ! Après il va taper du poing sur la table et puis ça va repartir sur neuf jours d’ITT... C’est un fragile !

Moi ce matin, je suis comme les auditeurs d'Inter, j'ai même pas le coeur à m'indigner sur Twitter... Je crois que même une injustice liée au système patriarcal, dans mon état, j'y vais pas.

Ce qui est nul avec la bien-pensance c'est que t'es tout le temps obligée de te justifier : tu dois donner des arguments, des chiffres vérifiés, des faits. Parfois j'envie certains candidats qui utilisent la vérité comme un paillasson. Le soir, ils rentrent chez eux, hop ils s'essuient les godasses sur les faits et ils peuvent passer une soirée peinard à faire peur à leur femme avec le grand remplacement.

Certains diront que m'inviter aujourd'hui, c'est faire de la provocation. Rassurez-vous, moi, contrairement à d'autres, ça ne va durer que deux minutes. Oui ben déjà j'ai rien dit quand vous avez embauché Natacha Polony le lundi, Alexandre Devecchio le mercredi, dès fois le mardi vous invitez Ménard, Dupont-Aignan ou Le Pen... Ça me fout un seum... je dois être belge dans le fond, parce que ça, j’ai toujours pas compris. A ce propos, il paraît qu’il a fallu ligoter la petite chroniqueuse belge dans le coffre d'une Xantia garée au deuxième sous-sol, pour éviter qu’elle dessine une moustache directement sur l’invité... Alors en tant que bien-pensance, je me dois de rappeler que c’est le racisme qui est un délit, alors que le combattre non.

Et puis le standard est déjà en train d’exploser... Alors que les pauvres standardistes, c’est des étudiants qui font ça pour bouffer... et là depuis une heure déjà ils se font engueuler par des profs à la retraite... Y’en a même un qui est tombé sur son prof de fac, c’est en train de lui ruiner tout son premier semestre ! On les embrasse, ils s’appellent Lino et Jade. Courage les gars !

Et vous, vous me direz ce que ça fait de se glisser dans la peau de Pascal Praud et de Sonia Mabrouk le temps d’une interview... Eh oh, jusqu'à présent je suis restée très souple ! Je vous rappelle que je suis la bien-pensance, je suis censée diriger une dictature ! Allez ce matin il va falloir vous surpasser. Vous avez la pression parce que Gille Bouleau a placé la barre très haut en se faisant traiter de connard, mais je suis convaincue que vous pouvez faire mieux. Vous savez tout le bien que je pense de vous !