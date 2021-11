Charline et Frédéric Fromet on entendu le professeur Delfraissy hier matin sur notre antenne et ça leur a inspiré une chanson...

5ème vague

On espérait tant la fin d'la pandémie

Que les jours heureux c’était reparti

C’était sans compter sur Delfraissy

(qui a dit) 5ème vague

Charline: Et la 3ème dose !!!

5ème vague



L’épidémie reprend de plus belle

On est plus que 2 à table pour Noël

On a dû annuler la présidentielle

Charline : Oui mais on s'est tapé l'interview d'Adèle !

(c’est la)

6ème vague

7ème vague



La situation s’est dégradée

Les gamins à l’école sont en combi d'plongée

On est tous déguisés comme Thomas Pesquet

C’est la 10ème vague

Charline: Et ça fait la 7ème dose du coup !

11ème vague



On peut plus sortir de / nos habitations

Mêm' le chien doit remplir / une attestation

Tu tousses on t'exécute sans sommation

Fred : Ah oui quand même !!

Charline: Oui y a pas eu d'présidentielle mais y a eu un putsch militaire avec des chasseurs

C’est la 20ème vague

Charline : 15ème DOSE !!

30ème vague



La population ne croit plus en la science

Francis Lalanne remplit le Stade de France

Les gens se soignent en buvant des jus d’orange

C’est la…

Fred: Ah ben oui c’est quelle vague ça du coup puisque c’est comme ça depuis la première ?

Charline: Ah oui je sais pas on aurait peut-être du commencer par ce couplet en fait… C’est pas grave enchaîne



On y fait même plus attention

Bigard est entré au Panthéon

Les pro-Raoult ont créé leur propre nation

C’est la énième vague

On aurait préféré une

Nouvelle blague