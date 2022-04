Charline a regardé l’intégralité du débat entre Marie Le Pen et Emmanuel Macron hier soir…

Oui mais attendez, y’a rien qui vous a choqué vous ? Réfléchissez bien, vous n’avez rien remarqué d’anormal ? Nan mais Léa QUI FAIT GAFFE A L’HORLOGE à la seconde près, on en parle ou pas ? Y’a pas UN matin où je peux commencer mon billet à l’heure parce qu’elle déborde son temps de parole ! Et là je l’ai entendue crier à Macron à propos de Le Pen : « Elle a deux minutes de retard laissez-là parler ! » C’est limite vexant ! En tous cas les étudiants en journalisme savent ce qui leur reste à faire : aller chez Décathlon acheter un bon chronomètre.

Hier c’était un boulot ingrat… Et moi j'aurai été à la place de Gilles Bouleau j'aurai essayé de sortir du plateau, juste pour voir si les candidats se rendaient compte qu’il avait disparu. Après on se moque du temps de parole mais les grands enjeux pour l'avenir ont été traités en longueur. L'environnement a eu droit à 2 minutes 30 au lieu de 2 minutes pour les autres sujets. Et puis on a commencé à parler du voile et de l'immigration à partir de vingt-trois heures. C'est bien d'avoir attendu que les enfants soient couchés.

Mais alors pendant tout le début de l’échange, sur le pouvoir d’achat… hyper technique. J’ai flippé, je me suis dit « si je ne trouve pas au moins une bonne blague de TVA sur le fioul en pleine inflation, ça va être chaud de venir devant vous ce matin » (Saint-Domi viens-moi en aide !) A un moment j’ai même pensé : « Si d’ici une heure, y’a pas un projecteur qui tombe du plafond ou le décor qui prend feu, j’aurai vraiment rien à vous raconter ».

C’était un peu ennuyeux. En plus moi j’ai regardé le débat avec un abstentionniste, j’peux vous dire, il faisait des micro-siestes. Le seul moment où on a pu se sentir impliqué c'est lorsqu'ils ont parlé de pénibilité, parce qu'on avait l'impression de vivre le problème en direct… Jusqu’au moment où Gérard Majax a réalisé son plus grand tour de magie en réapparaissant en plein débat présidentiel.

Y’a eu un truc marrant, Marine Le Pen a carrément imprimé un vieux Tweet qu’elle avait posté sur l’Ukraine. Un tweet du RN qui n'est pas condamnable pour appel à la haine, ça s'imprime. D'ailleurs elle aurait pu l'encadrer. De ce que j’ai entendu des commentaires, elle était sur la défensive. En fait elle s’est retirée 48h chez elle, mais c’était pour s’occuper de ses chats visiblement.

Macron lui était offensif. On aurait dit qu’il avait avalé du Anne-Sophie Lapix ! En revanche, lui qui ne devait éviter d’avoir un ton professoral… Je ne dirais pas que c’est un échec, je dirais que ça n’a pas marché…

Et pour en finir par là où j’avais commencé, à propos de Léa. Hier deux heures quarante-cinq à ne pas pouvoir poser une seule question « punchy sans concession »… Je ne sais pas qui sera son prochain invité politique demain dans ce studio mais je pense qu’il va passer un mauvais quart d'heure.