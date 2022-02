Charline Vanhoenacker, plusieurs candidats à la présidentielle courent encore après les parrainages…

Oui, la guerre ça va un moment, mais revenons aux sujets importants… La terre continue de tourner et de tourner mal. La preuve, Bernard Guetta est là ! J’ai lu que Marine Le Pen a du suspendre sa campagne pour récolter la centaine de signatures qui lui manque… C’est fou ça quand même. Mais elle avait déjà commencé sa campagne ?... Eh ben ! On savait que les candidats avaient du mal à intéresser les électeurs, mais on constate que même les maires s'en foutent !

Il faut dire que le système des 500 signatures est injuste. Ceux qui les ont déjà peuvent aller de l’avant dans leur campagne et décoller dans les sondages : regardez Anne Hidalgo, elle est hyper large au niveau des signatures et du coup sa campagne, elle… ouais, bon, mauvais exemple.

Mais alors, amis Français, je ne vous suis pas du tout sur un point… Ce serait un « scandale démocratique » que Le Pen ou Zemmour ne puissent pas participer à cette élection ? Si je traduis, « C’est un scandale que les fachos ne puissent pas bousiller la démocratie » ? C’est des potes de Poutine, je rappelle… Eh ben, c'est vraiment dommage qu'on demande de fournir des parrainages et pas des mises en examen… sinon les conditions étaient vite remplies. Le fait qu’un candidat plusieurs fois condamné par la justice ne puisse pas participer à une élection, ça, ce serait un véritable danger pour la démocratie, en effet…

Pour Marine Le Pen « Il y a urgence ! », on lui avait promis des parrainages qui ne sont toujours pas arrivés ! Si les maires commencent à ne pas tenir les promesses qu’ils font aux hommes politiques, c’est le monde à l’envers. Vous imaginez si les deux candidats d’extrême-droite n’ont pas leurs signatures ? C’est Valérie Pécresse qui va devoir se taper toute seule la stigmatisation des musulmans pendant la tout le reste de la campagne.

Ensuite, apparemment, les maires préfèrent parrainer Jean Lassalle que Christiane Taubira. Alors que quand Taubira parle, parfois on ne comprend pas tout. Alors que Jean Lassalle... Ouais, non, décidément ce matin les comparaisons ça marche pas super.

Même Nathalie Artaud a rassemblé les 500 signatures ! Les doigts dans le nez, on ne sait même pas comment elle a fait. Si ça se trouve elle disait qu'elle venait relever le compteur électrique de la Mairie et elle a fait signer le truc ni vu ni connu.

Mais à la fin ils les auront leurs parrainages ! A chaque fois ils nous font le coup du suspens et ils finissent toujours par les avoir. On sait comment ça se passe avec l'administration française, c’est juste que quand tu te déplaces à la mairie pour demander un papier ça prend toujours des plombes ! Ca leur fera un peu les pieds aux candidats de se mettre dans la peau d’un administré…