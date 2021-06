Vous profitez de cet entretien avec Xavier Bertrand pour évoquer son succès aux régionales...

Je suis tellement déçu qu’il ne soit pas en face de moi. Je comprends qu’il soit en duplex… C’est pour éviter de déclencher une émeute de groupies en bas de la Maison de la Radio. Maintenant c’est un winner le Xav ! C'est le Justin Bieber des Républicains. C'est incroyable ce succès, on en oublierait presque que vous êtes Xavier Bertrand ! Il nous entend toujours ou pas ? C’est un homme de terrain, à l’heure où on parle il est déjà au bar du marché, en train de mordre à pleines dents dans une tartine au Maroille.

Comme l’a souligné Jean Castex, il s’agit d’élections LOCALES. C’est d’ailleurs pour ça que le gouvernement a envoyé cinq ministres dans les Hauts de France. Alors que Xavier Bertrand, lui, s’il y a un truc qu’il ne mélange pas, c’est bien les régionales et la présidentielle… Hein Mr Bertrand ? C’est comme Valérie Pécresse vous mélangez pas du tout les deux ? Il ne nous entend plus ? C’est dommage…

Xavier Bertrand il a humilié quatre ministres. Oui je sais qu’il y en avait cinq, mais Dupont Moretti il n'a pas besoin de Xavier Bertrand pour qu'on se moque de lui. Au second tour Dupont-Moretti est obligé de voter pour un Républicain. Alors que d'habitude il les défend devant les tribunaux… la vie est pleine de surprises !

Bref. Xav il a ratatinés des ministres, et puis il a brisé la mâchoire du RN ! Xavier Bertrand c’est Bruce Lee ! Après, visiblement la mâchoire ça cicatrise vite, parce qu’hier matin Marine Le Pen était très compréhensible sur notre antenne.

Bon, avec Xav’, on part donc sur un CDD d'un an, a priori. Après, il vise 2022, il est méthodique : il commence par conquérir une région, puis un pays… Quand il sera élu Président de la République, y'a Joe Biden qui devra appeler Poutine pour lui dire : « Have you seen this french guy ? Xavier Bertrand ? He’s so impressive ! But what is it… Les haut de France ? » Il va gagner la région et la quitter aussitôt pour l'aventure présidentielle. Quitter une situation confortable pour un avenir professionnel incertain, en radio on appelle ça « Faire une Patrick Cohen ».

J’sais pas si Xavier Bertrand m’entend mais j’ai envie de lui dire : « J'espère que vous vous préparez bien pour 2022 parce que c'est bien parti ! Et vous payez bien tous vos costumes hein ! Qu'on ne soit pas embêtés ! » Il a du métier : il a été Conseiller général, maire, député, président de communauté d'agglomération, ministre, secrétaire d'État, et Président de région. Au bingo des mandats, il est pas loin du carton plein.

Le seul hic, c’est qu’il cartonne quand personne ne vote... C’est pour ça qu’il a toutes ses chances pour 2022. D’ailleurs, j’en profite pour rappeler un principe. L’extrême-droite c’est comme le Covid : pour être vacciné, il faut se déplacer deux fois.