Ce matin, Nathalie Artaud est l'invité de Yael Goosz à 7h50. Et une de ses élèves est venue en studio...

Oui j’viens témoigner parce qu’au niveau des cours d'économie, bon, ben… madame Arthaud oriente les cours. L’autre jour elle a dit que Karl Marx était Marxiste… Qu’est ce qu’elle en sait ? Jean Yves Le Drian dit qu’il est socialiste, QUI en a la preuve ? Et puis on a quand même passé six mois sur un cours intitulé « Le partage des richesses dans un système contrôlé par le prolétariat », pardon, mais c'est suspect. Après, ça aurait pu être pire, j'aurais pu avoir comme prof Philippe Poutou !

Heureusement, je fais vérifier tous les cours de madame Arthaud par mon oncle. Vous connaissez mon tonton ? C'est Dominique Seux ! Je vous avais pas dit ? Ce matin, de me retrouver entre ma prof d’éco et mon tonton Domi… j’ai l’impression d’être à une réunion parent / profs !

En plus Lutte Ouvrière c’est trop has been. Maintenant dans les usines y’a plus que des robots. Faudrait appeler ça Lutte robotique pour être un peu moderne. Start Up nation Nathalie. Et puis quand ta prof elle parle lutte des classes, ça fout une salle ambiance au lycée : du coup y’a les 1ère S qui partent casser la gueule aux terminales L.

Et en salle des profs? Elle a fait grève parce qu’elle estime que le café n’a pas été servi de façon équitable et que le proviseur abuse de sa position dominante pour assoiffer les profs d’EPS… Après, quand elle voit que la grève elle ne prend pas, ben… ben elle a refait du café. Quant aux sorties scolaires, toutes les classes partent à Londres ou à Barcelone. Nous on part à Valenciennes.

En revanche, m’adame Arthaud, elle a tout de suite reçu ses 500 signatures et là, respect. Même si bon, avec son boulot de prof… on sait qu'elle a eu pas mal de temps libre pour faire le tour des mairies... Allez, on sait que les profs ne sont pas débordés, même le président l'a dit. Si Macron repasse, ça va plus être la guinguette, finies les semaines de 12h ! Ah ça j'ai hâte ! Hein tonton Domi ?

Non mais quelle idée d'être prof d'économie quand on est anticapitaliste ?! Si ça ne tenait qu'à moi j'interdirai à tous les gens de gauche d'enseigner l'économie. Vous n'êtes pas fait pour ça ! C'est pas grave vous pouvez faire prof de musique ou de dessin… Hein tonton Domi ?

Malgré tout c'est une bonne prof ! Avec elle on n’apprend pas seulement l’économie. Elle nous apprend aussi la ténacité, quand on regarde son parcours politique… et l'humilité quand on regarde son score dans les sondages. Seulement pour l’élection des délégués de classe, elle a accusé Benjamin d’être la candidat du grand capital. Tout ça parce que sa mère est agent d’accueil au Crédit Agricole. Ca se fait pas Madame Arthaud. Vous voulez que je vous dise, elle est comme tous les gens de gauche de ce pays : elle a un problème avec ceux qui réussissent.