Le dernier conseil des ministres du gouvernement actuel se tient aujourd’hui à midi…

On ne sait pas quel ministre va rester, quel ministre va partir. A part Jean Castex qui démissionne. Ah Jeannot ! Ton accent chantant va nous manquer et… ton bilan carbone aussi. Mais comment le président va-t-il leur annoncer leur sort ? Il va profiter qu’ils sont tous autour de la grande table et leur dire : « Regardez bien votre voisin de droite. Regardez bien votre voisin de gauche. Parce que demain ils ne seront plus là ! » Ou alors, il dira ! « Désolé mais c'est finito ! »

Au fait, vous saviez vous que Franck Riester était toujours au gouvernement, vous ? Eh ben si ! Rahlalala Léa ne me croit pas ! Je l’aurais inventé peut-être ? Et à la Culture, Roselyne Bachelot veut partir. On ne sait pas vraiment ce qu’elle a fait mais visiblement… elle a eu le temps de le terminer. Au revoir Geneviève Darrieusecq, au revoir Brigitte Klinkert, Joel Giraud, on n’a pas eu le temps de vous connaître…

Ca met les nerfs des ministres à rude épreuve. Ca m'étonnerait pas de voir Jean Michel Blanquer s'enchaîner à une table du Salon Murat. Ça sert à rien de t'accrocher Jean Mi. En plus les températures commencent à être sympas à Ibiza. Et puis c’est l'occasion de faire un bilan de l'action de chacun dans son ministère. Ils ont prévu de conclure avec Barbara Pompili, comme ça ils sont sûrs de finir à l'heure. Hein ? Si, si, Léa… elle était au gouvernement aussi !

Ils en ont traversé des galères ensemble ! Comme par exemple quand ils nous ont interdit de restau et de ciné, quand ils ont été dans l'obligation de baisser les APL, ou quand le coût de la vie a augmenté sans augmenter les salaires, toutes ces épreuves ça les a soudés. Mais nous on a du mal à comprendre… parce que nous sommes déconnectés de la vie de ministre. On ne sait pas tous les sacrifices que ça représente. Et le plus dur pour l’exécutif… c’est de partir à la retraite avant la réforme, on n’en attendait pas moins d’eux. Heureusement qu’ils ne seront pas au chômage. Parce qu’avec le système qu'ils ont mis en place, les Ministres ne pourront pas refuser les offres de Pôle Emploi, et on se serait retrouvés avec Bruno Lemaire pizzaïolo et Gérald Darmanin coiffeur-visagiste.

Les ministres vont devoir retourner dans la vie civile, Olivier Véran va retourner à l'hôpital, Jean-Baptiste Djebbari va retourner piloter des avions, Marlène Schiappa va retourner... euh... elle faisait quoi déjà ? Elle faisait bien un truc non ? Le meilleur plan de reconversion ce serait de retrouver un job chez Mac Kinsey… histoire de découvrir l’envers du décor, comment fonctionnent les arcanes du pouvoir…

A la matinale aussi tout le monde se demande où il va atterrir l'an prochain, avec le changement de direction ! Depuis le débat de l'entre-deux tours, Léa a peur qu'on la nomme responsable du top horaire. Nous aussi on se demande qui sera là à la rentrée ? (Regardez votre voisin de droite… etc.) En tout cas pour moi que je reste ou pas, si y'a un apéro je suis partante. Si Franck Riester veut se joindre à nous…