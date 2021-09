Hier, Emmanuel Macron a annoncé que les consultations chez le psy seront remboursées sur prescription dès l’an prochain… Voici le témoignage d’une patiente qui salue cette décision…

Oui, c’est formidable parce que moi, ça faisait 30 ans que ça me coûte bonbon le psy, et… Ah, pardon, je ne me suis pas présentée… Je suis la gauche. Oui, LA gauche… (Non, Domi, calme-toi, c’est un personnage !) et je consulte énormément parce que j’ai un très gros problème d’identité. Vous me direz « Ca tombe bien, l’identité, c’est LE thème au centre de la campagne présidentielle »… mais en vérité, ça ne m’aide pas beaucoup…

Comment savoir qui vous êtes quand, déjà, on vous traite tous les jours de « gauche plurielle »… Hier je lisais ce titre du Huffington post : « Les Français veulent une gauche unie… mais ils ne savent pas derrière qui ». Hein mon Thomas ? Regardez Thomas Legrand, il ne va pas bien non plus : trop de candidats à gauche, ça rentre plus dans une chronique… On n’est qu’en septembre il est déjà fatigué.

Après, l’identité, c’est pas mon seul problème… Je consulte aussi pour travailler sur ma principale phobie : le retour de Manuel Valls…

Mais soit, si je dois faire un état des lieux de moi-même pour 2022, bon… Il paraît que la victoire de Jadot « lance la compétition à gauche » ! Wow ! ça décoiffe. Yannick Jadot qui déclare : « cette fois-ci on y va pour gagner ! ». OK, donc mon Yannick vient de découvrir le but d'une élection. Moi quand on me demande si je connais Jadot, comme je suis LA gauche, j'évite de répondre… Après vu que j'écoute tous les matins les invités politiques du 7/9… pour ce qui est de ne pas répondre aux questions, j'ai été bien formée.

Ensuite, depuis qu’Anne Hidalgo s’est déclarée candidate il y a deux semaines, on a plus de son, plus d'image. Elle aurait été aperçue en train de passer un CAP maçonnerie porte de la Villette…

La seule qui se démarque vraiment par son programme, c’est Ségolène Royal… Oui, elle a un programme : emmerder le Parti socialiste. Royal, elle se fait tellement confiance qu’elle pense qu'on a besoin d'elle pour que le PS se vautre. Mais pas du tout… en 2017 ils se sont débrouillés comme des grands.

Vous voyez bien que je ne peux pas grandir. On dit que c’est important pour un enfant d'avoir un parent 1 et un parent 2… moi j'ai aussi un parent 3, un parent 4, un parent 5, 6… Résultat, vous savez depuis combien de temps j'ai pas gagné moi ? ça fait plus de 30 ans !... Ah non pardon, c'est vrai, y'a eu Hollande (je ne sais pas pourquoi je l'oublie toujours). Je vous l'ai dit je perds la boule. Vous savez, Jacques Brel chantait : « Pourquoi ont-ils tué Jaurès ? ». Maintenant on a la réponse : c’est pour pas qu'il assiste à tout ça…