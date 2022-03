L’artiste Jeff Koons va envoyer des sculptures sur la lune…

Fly me to the Koons ! Oui mais quelle grande idée d’exposer sur la Lune : le mec a enfin compris que sur terre, on en avait rien à foutre de sa production artistique ! Ça fait déjà un bon moment que son travail s’est éloigné du public. Donc l’envoyer dans l’espace… D’ailleurs s’il pouvait envoyer ses oeuvres encore plus loin… genre Mars, à quoi ? Quatre-vingt millions de kilomètres. Ou même Neptune. Et est-ce qu’on pourrait en profiter pour aussi envoyer cet affreux bouquet de tulipes qui ruine les jardins du Petit Palais ?

Ça c’est typique des hommes d’affaire américains comme Jeff Koos : toujours plus fort, toujours plus haut, toujours plus… plus gênant. S’il envoie ses œuvres sur la lune, maintenant c’est sûr, aucune intelligence extraterrestre ne voudra entrer en contact avec nous ! Neil Armstrong doit se retourner dans sa capsule : son petit pas pour l’homme ça devient un grand pas pour le business. Non mais la lune ! Vous n’allez pas me dire que les loyers des galeries d’art ont explosé à ce point! Et au fait, après, on fait comment pour le vernissage ? Au moment où toute la planète se demande comment faire pour économiser le moindre kilowatt d'énergie, Jeff Koons lui il loue des fusées pour balader ses petits bonshommes en pâte Fimo.

D'après ce que l'on sait, les sculptures seront contenues dans des satellites miniatures de dix centimètres cube. Des apéricubes. Alors ok, une partie des fonds sera versée à Médecins sans Frontières. C'est une façon très alambiquée de financer MSF quand même. Créer des sculptures, les placer dans des apéricubes, y associer la technologie NFT, les envoyer sur la lune, les vendre et reverser une partie des fonds. Sinon en trois étapes moi j'avais comme tout le monde : prendre un stylo, signer le chèque, poster le chèque.

Manquerait plus que la sculpture entre en collision avec la fusée de Jeff Bezos ou fasse un petit accrochage avec la Tesla d’Elon Musk qui sillonne l’espace et c'est le drame ! Déjà qu’on a envoyé plusieurs milliardaires au-delà de la stratosphère… ça commence à faire beaucoup de déchets dans l’espace…

Enfin dans l'histoire on a quand même du bol. Moi quand j'ai entendu « Jeff Koons veut faire de l'art sur la Lune » je me suis dit ça y est, il va lui dessiner des yeux et une bouche et on va voir un smiley quand on lèvera les yeux la nuit. Et vous allez voir que sur place il va vouloir réaménager tout l'espace. On les connait les artistes avec leur caprices ! « Non, ce cratère-là, c'est pas possible il gâche complètement ma perspective, déplacez le plus sur la droite ! »

Donc message à tous les artistes: arrêtez d’être dans la Lune, c’est SUR la Lune qu’il faut être.