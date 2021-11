Il existe aujourd’hui en France plusieurs cimetières naturels pour des funérailles éco-responsables…

Aujourd’hui c’est la Toussaint et grâce à la COP26 qui commence, on va avoir plein promesses à enterrer bientôt. Les funérailles vertes, c’est un secteur d’avenir. Mettez-vous à la place d’un végétarien qui a été décroissant toute sa vie, il meurt, et là CRAC, on le colle dans du sapin traité au vernis avec des poignées en alu : on lui fout en l’air tout son bilan carbone !

Imaginez aussi les climatosceptiques qui doivent se rendre à l'enterrement de leur cousin écolo. Eux ils doivent se dire à voix basse : « Ce Jean-Michel, même mort il continue à nous emmerder ». Parce qu’à la fin d’une cérémonie verte, les proches sont invités à présenter à la famille leurs condoléances ainsi que leur dernière facture d'électricité.

C'est l'occasion pour certains de faire un dernier geste pour l'environnement, pour d'autres c'est l'occasion d'en faire un premier.

Regardez, mamie Jeanine, qui a roulé toute sa vie dans sa Super Cinq diesel : eh ben elle a opté pour du sapin non-traité. Après, elle avait un pacemaker et une hanche en plastique. Ca compte… Après une vie passée à polluer en consommant, on continue à polluer en se consumant... Car notre disparition dégage énormément de CO2…

Juste là je n’avais jamais réfléchi à l'empreinte carbone du dernier voyage. C’est vrai que dans la mythologie, pour franchir le Styx, le passeur nous emmène en barque, pas en Airbus A 380.

Apparemment un enterrement éco-responsable ça revient au même prix qu'un enterrement normal. Pour une fois qu'on peut se payer du bio sans avoir à dépenser le double autant en profiter ! Enfin… en faire profiter nos familles... C'est une manière de montrer à nos descendants qu’on a pensé à eux.

Sinon, quel intérêt, me direz-vous, de se soucier de son empreinte carbone une fois qu’on est mort ? Après, il y en a bien qui votent Yannick Jadot de leur vivant… Et aussi, on ne sait jamais, au cas où on serait réincarné en baleine bleue ou en ours polaire. Cette dernière bonne action pourrait nous ouvrir les portes du Paradis des écolos. Là où le choux de Bruxelles a le goût de fraise Tagada, où les pistes cyclables occupent quatre tiers de la largeur de la route et où Eva Joly aurait fait 120% à la présidentielle.

D'autant plus qu'avec les catastrophes naturelles liées au réchauffement climatique on va avoir de plus en plus de morts à enterrer. Et vu que les enterrements accentuent le réchauffement climatique, on se trouve face à un problème exponentiel. Après tout, ce n’est pas parce qu'on a plus d'avenir qu'on ne doit pas se préoccuper de celui des autres.