Emmanuel Macron a donné son unique meeting samedi à Paris La Défense Arena et il est l'invité de la matinale à 8h20…

C’est pas vrai ? Il n’est jamais venu en cinq ans, il a vraiment attendu le tout dernier moment pour venir. Il doit tellement flipper de se retrouver « sur le grill » de Nico et Léa ! Il paraît qu’il a préparé cette interview tout seul. Pour baisser les APL il a besoin de MC Kinsey mais pour répondre à Léa et Nico il y va en freestyle. A votre place je serais vexée. Mais le plus content de voir Macron, c'est Thomas Legrand. Cinq ans qu'il se demande une chronique sur deux « C’est quoi le macronisme ? ». Le loupe pas mon Thomas, tu tiens peut être ta réponse. Bon. J'espère que vous vous êtes bien préparés ! Et que PERSONNE n'a fait la bringue ce week-end ! N'oubliez pas qu'il veut nous sucrer la redevance, je compte sur vous ! Dominique, ta raie sur le côté n’est pas droite là ! Voilà c'est mieux !

J'en reviens pas que dans vingt minutes, le président de la République sera assis là, dans ce studio ! Non, pardon, « le candidat » pas le président, je fais toujours l'erreur. Pourtant c’est facile de les distinguer : le Président c'est celui de droite alors que le candidat c'est celui de gauche… Ah bah si, vous avez écouté son de meeting samedi ! Il a dit : « Nos vies valent mieux que leurs profits ! » C’est le slogan du NPA. Alors soyez sympa : si tout à l’heure Philippe Poutou appelle le standard, vous le passez hein, ça mettra de l’ambiance. Pendant son meeting, Macron n'a pas arrêté d'essayer de séduire la gauche. On dirait le mec qui trompe sa femme toute l’année mais qui essaye de se rattraper le jour de la Saint-Valentin lui offrant des fleurs.

Et il n’a fait qu’un seul meeting. Macron c’est Beyonce, quand il passe dans une salle en France c'est pour une date unique. Tout le monde s’accorde à dire que c’était un show à l'américaine. A entendre les macronistes, c'était digne de la mi-temps du Superbowl… à part qu'à la place de Snoop Dogg et Docteur Dre t'avais Jean-Pierre Raffarin et Jean Castex. Qui ont fait une ola… une ola gouvernementale a dit le speaker… Et là j’avoue j’ai pas de vanne…

Pendant son meeting, Macron a même parlé de la "force tranquille". C'est le langage de Mitterrand au service du programme de Sarkozy. Il est vraiment au-dessus des clivages. D’ailleurs, Florence Parly l'a annoncé en le comparant aux Rolling Stones. Ce qui est plutôt judicieux quand tu t'apprêtes à reculer l'âge de la retraite.

Voilà, donc il pourra vous expliquer tout ça de vive voix à 8h20… En revanche, il faudra le prévenir qu'il n'y aura pas beaucoup d'auditeurs à ce moment-là. D'habitude on a tous les profs de France mais comme pour gagner plus ils doivent travailler plus, ben là depuis sept heures, ils sont déjà en train de faire du soutien scolaire.

Bon allez, bonne interview, donnez tout, parce qu’il ne reviendra peut-être plus avant cinq ans !