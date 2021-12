Ce week-end, nous avons connu l’épilogue du vote LR pour désigner le candidat de la droite pour 2022. Et le candidat est une candidate : Valérie Pécresse.

C’est Valou ! Valou, c'est « la nouvelle figure de la droite » ! C'est dingue, on l'avait sous nos yeux depuis vingt ans et on n'avait rien remarqué. Des années qu’elle vient dans ce studio, et personne n’a rien vu ! Les gars, il faut qu'on soit plus attentifs ! Et donc à présent, l’homme fort de la droite dure… est une femme. Mais est-elle pour autant féministe ? Je serais tentée de dire oui, la preuve, c'est qu'en trois jours, elle a mis quatre hommes au tapis. Elle a même brisé la mâchoire de Xavier Bertrand.

Elles sont plusieurs à prétendre pouvoir devenir la première femme présidente (Marine Le Pen, Anne Hidalgo et… ? Nathalie Arthaud ! Si, elle talonne Hidalgo dans les sondages)… Donc Valérie a une semaine pour devenir plus féministe que les autres et expliquer le concept aux Républicains… Imagine-t-on le général De Gaulle partager la charge mentale avec tante Yvonne ?

J’imagine les inquiétudes chez les sympathisants de droite : mon dieu, c’est terrible, on est en train de conduire Gérard Larcher sur le sentier du wokisme ! Non. Pour l’instant, Valou doit d’abord se déconstruire elle-même en tant que femme qui avait supprimé le pass contraception en 2016 en Île de France. D’où cette autre question : qu’est-ce qu’une féministe de droite ? Je dirais que c’est une femme qui a réussi « l’amalgame de l’autorité et du charme »… Oui, une femme des années 80, somme toute… (Bravo Dominique ! C’est les références de mon Domi ça !)

Mais que de chemin parcouru depuis la séquence Fillon, où la femme était payée pour rester à la maison… Chez LR c'est toujours les hommes d'abord. Patrick Balkany est déjà allé en prison alors qu'Isabelle, toujours pas ! Priorité aux mecs ! Moi je propose des actions radicales pour s'émanciper du patriarcat et faire oublier le soutien de Valou à Fillon : au prochain meeting, elle arrive comme les Femen, seins nus avec marqué au feutre noir « Rends l'argent » sur la poitrine.

Et puis Valérie pourra toujours compter sur les femmes qui ont des responsabilités à droite. Elles sont quatre, ça aide à retenir les prénoms. Par contre pour construire une équipe de campagne paritaire, il va falloir des subterfuges. Eric Ciotti, navrée mais vous êtes celui à qui la perruque va le mieux. C’est ça ou faire revenir Michèle Alliot-Marie.

Et enfin, Valou a déclaré récemment qu’elle était « deux tiers Merkel et un tiers Thatcher ». Donc 100% casse-couilles. En tous cas comme on dit chez les Républicains, mieux vaut une femme libérale qu'une femme libérée !