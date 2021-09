Le premier des trois débats de la primaire écolo a eu lieu hier midi sur notre antenne…

Et ça a fait autant de bruit que le moteur d'une trottinette électrique. On saluera la cohérence. Mais quelle idée de programmer le débat des Verts un dimanche midi ? Qui a eu cette idée ? Vous pensez qu'ils font quoi le dimanche midi les sympathisants écolos ? Ils font du VTT en forêt avec leurs enfants ! La seule personne qui a écouté le débat, c'est Barbara Pompili. Ça a lui a fait tout chelou d'entendre parler d’écologie pendant une heure, c’était plus arrivé depuis son entrée au gouvernement. Bon ben résultat : notre maison brûle… et nous ne regardons même pas la primaire des Verts !

Ils ont le mérite de lancer la campagne présidentielle, mais c’est comme pour les concerts, les premières parties c’est toujours des inconnus qu’on écoute à moitié… Parce que déjà, il n'y a pas eu d’accrochages. Evidemment, ils sont tous d’accord à 95%, les 5% restants c’est le score qu’ils vont faire à la présidentielle. Il n'y a pas un candidat pour dire : « Je ne suis pas d’accord ! Je pense qu’on doit en finir avec la planète, ça n’a que trop duré ! » Alors il est où le débat ?

Après, pour intéresser les gens, arrêtez de parler de « réchauffement climatique »… Il faut parler d’« Insécurité planétaire » ! L'in-sé-cu-ri-té, c’est ça qui marche. La légende dit qu’en année électorale, si on prononce trois fois le mot "insécurité" devant un miroir, il y a dix journalistes de chaînes infos qui apparaissent par magie.

Parmi les candidats on a Delphine Batho dont le projet principal est la décroissance. En gros, les pauvres ça va rien changer pour vous par contre pour les riches : allez hop, au régime sec ! En fait c’est ce que vous appelez une thalasso. Et aussi elle prône l’« Ecologie intégrale »… si c’est comme l’épilation, ça va piquer un peu. Au Sénat ils ne sont pas prêts. A l'heure qu'il est, Gérard Larcher fait déjà des stocks de blanquette de veau. La résistance s'organise.

Ensuite, il y a Yanick Jadot qui fait figure de favori. Il a été baptisé le « De Gaule de l'écologie », de par sa taille... C’est une bonne idée, comme ça il a déjà un porte-avion nucléaire à son nom.

Eric Piolle, le maire de Grenoble, qui se définit comme « radical pragmatique », certains disent de lui que c’est un « gauchiste de droite » : donc lui, s’il avait ses chances, c’était à l’élection du plus bel oxymore. Sandrine Rousseau, elle, c’est l’« écoféministe » ! Autant dire « aytollah verte féminazie » !

Et enfin Jean-Marc Governatori veut libérer l'écologie du boulet de gauche ! Pour lui, l'écologie n’est pas une question centrale mais une question centriste. Et pourtant, ce qui sauve la primaire écolo, c'est que ce sont les idées qui sont au centre. Et si on ne connaît pas bien ceux qui les portent, ça aide à ne pas trop s'attacher à eux quand ils se prendront une taule.