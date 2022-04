Place à votre lecture des résultats de ce premier tour…

Charline Vanhoenacker © Radio France / (Capture d'écran)

C’est du grand n’importe quoi, non ? Même les Verts quand ils font un congrès c'est plus structuré. Bon, on a passé la même soirée qu'il y a cinq ans. Vous aimez votre petite routine, avec votre petit barrage républicain. On voit bien que vous n'aimez pas le changement, on vous propose une nouvelle extrême-droite, toute neuve, et vous vous êtes là : « NON NOUS ON VEUT L'AUTRE ! »

J’ai une pensée pour tous les transfuges qui avaient quitté Le Pen pour partir chez Zemmour… et qui sont en train de revenir dare-dare pour la soutenir. La remigration c’est finalement une idée qui pourra leur servir ! Beaucoup espéraient l’union des gauches et on se retrouve avec l’union des extrêmes-droites.

Comme en 2017, la gauche était partie divisée. Mais il y a cinq ans, ça avait permis à de nombreux socialistes de trouver un poste de ministre. Les militants de gauche essaient de se consoler en expliquant qu'il y a les législatives à suivre. C'est mignon, on dirait moi quand je loupe une chronique, et que je compte sur une bonne blague à la machine à café pour essayer de faire rire Léa. Mais les Républicains ont tout de même créé la surprise. Après l'épisode Fillon, on pensait qu'ils allaient rendre l'argent et finalement ils ont décidé de… rendre les électeurs.

C'est dommage pour les Verts, aussi, d'avoir loupé le coche parce que là, admettons que dans les cinq ans qui viennent, on trouve LA solution contre le réchauffement climatique… eh ben ce sera trop tard pour eux. C’était leur moment, là…

Mélenchon, lui, termine troisième. En 2017 il finissait quatrième. D'après mes calculs, en 2037 il a une chance de gagner la Présidentielle. Quand on attend un Président de gauche, il faut être patient. Et la sensation de cette élection c'est Jean Lassalle ! Il y a eu une dynamique Jean Lassalle ! Il a doublé son score en cinq ans ! 3%... Il a du mordre sur la frange « barbecue-compatible » des électeurs de Roussel.

27,6% pour Macron ! On est à deux doigts du plébiscite quand un candidat récolte plus d’un quart des électeurs ?! ça donne le vertige ! Le cabinet de conseil a été efficace, là vous êtes bons pour changer votre devise : « Liberté, Egalité, McKinsey ». S'il est réélu et qu'il demande à tout le monde de bosser davantage pendant les cinq ans qui viennent, il faudra tout de même lui rappeler que lui il s'est retrouvé au second tour sans rien faire !

Quant à l’abstention massive. On devrait peut-être vous obliger à présenter votre carte d’électeur tamponnée pour aller au restau et au ciné… Il n'y a que ça que vous comprenez !