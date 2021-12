Les candidats s’interrogent sur le maintien des meetings et le recours au pass sanitaire, qui est jugé anti-démocratique pour les activités politiques…

On se rappelle tous du cri du candidat Macron en meeting en 2017 : « PARCE QUE C'EST NOTRE PROJET ! » A hurler comme ça il avait postillonné sur les vingt premiers rangs, il aurait pu contaminer toute une salle en une seule phrase. Notre perception du monde changé depuis cinq ans : avant lorsqu'on voyait un candidat prendre un bain de foule, on se disait : « Wow, quel succès ! » Aujourd'hui on se dit : « Wow, quel irresponsable ! »

Et pourtant, les discothèques sont fermées, on ne peut plus chanter dans les bars ni danser dans les restos, donc pour s’enjailler il nous reste quoi ? Les meetings politiques. « Allez, viens chez Pécresse on peut danser sur du Sardou ! Après on chantera la Marseillaise et puis on ira sniffer de la coke sur les genoux de Gérard Larcher. »

Toutefois, Valérie Pécresse a du renoncer aux grands meetings. On n’entendra jamais dix mille personnes crier en choeur « Pécresse présidente ! » Alors Valou a un peu le seum… Mais quand elle a le seum, elle pense à Xavier Bertrand et tout de suite ça va mieux.

C'est dommage parce que le seul qui pouvait encore organiser des meetings en toute sécurité c'était Arnaud Montebourg… Là il a une réunion publique de prévue, le 24 au soir. Vu que ses militants sont cinq, il peut les inviter à Noël. D’ailleurs au point où on en est on pourrait organiser un meeting de l'union de la gauche ! On mettrait les cinq de Montebourg dans un coin de la salle, les 10 d’Hidalgo dans l’autre, et ça passe. Alors, « ça passe », justement…

Quand on veut prendre un café en terrasse le pass sanitaire est exigé. Mais pour un meeting avec 1.000 personnes on en appelle à « la responsabilité des organisateurs. » Comme quoi la politique c’est vraiment une fête commerciale : avant, c’était organisé par Bygmalion, maintenant c’est organisé par Big Pharma.

Dans certaines réunions publiques, les partis ont décidé de « demander » le pass sanitaire, mais il n’est pas « exigé ». Nuance. C’est-à-dire que si tu as ton pass, on te le demande, tu entres. Si tu n’as pas son pass, on te le demande et tu entres aussi. Rien à voir! Résultat, il y a des anti-pass qui n’ont plus fait de sortie depuis six mois, et il faut s’imaginer que pour eux se ruer dans un meeting de Nicolas-Dupont-Aignan c’est LA sortie de l’année !

Ah qu'il parait loin aujourd'hui le bon vieux temps où l'on pouvait se permettre de réunir plus de 10.000 personnes sans masque à Villepinte… Et oui c'était il y a une semaine ! Déjà ! Comme le temps passe vite...

En conclusion, un meeting politique, c’est un show, donc allez-y : et si vous ne le faites pas pour la politique, faites-le pour le spectacle vivant.