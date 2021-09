Hier matin, Anne Hidalgo a déclaré sa candidature à la présidentielle…

Et à votre avis, pourquoi elle est candidate ? Elle est socialiste, elle peut pas gagner ! Alors, pourquoi ? Thomas Legrand il cherche des raisons dans l'éclatement de la gauche, mais c’est pas ça du tout. C’est juste que la semaine dernière, Anne Hidalgo était en bagnole dans Paris, elle a fait le trajet La Défense / Vincennes à 30km/h, et elle a dit : « C’est plus possible, je me barre de cette ville, je me lance dans la présidentielle ! » Depuis qu’elle a découvert le prix des loyers en région et le demi à deux euros, elle est comme tous les Parisiens, elle veut voir du pays.

Vous me croyez pas ? Elle a déclaré sa candidature à Rouen ! Un dimanche matin ! Sur le port ! Le port de Rouen, un dimanche matin… Si ça c'est pas la preuve qu’elle est prête à tout pour quitter Paris… Il paraît même qu’hier elle ne voulait plus partir de Rouen ! Il a fallut la pousser dans le train : « Allez Anne, il faut rentrer là, y’a Laurent Delahousse qui vous attend au 20 heures… » Et ça je comprends, ça fout les jetons de passer sur le grill des questions de Laurent Delahousse… Surtout quand t’as pas grand chose à dire… Y’a un souci : tous ces gens se déclarent candidats avant d’avoir un programme. Vous allez parler de quoi avec Anne Hidalgo à 8h20, du coup ?

Peut-être essayerez de savoir si elle cherche à quitter Paris en emportant ses bonnes idées. Est-ce que si elle est élue, dès l'été prochain, les habitants de Carnac plage, dans le Morbihan, pourront bénéficier de l'opération Carnac plage-plage ?

Après c'est pas gagné pour elle. Faudra tout de même qu'elle batte Stéphane Le Foll ! Mais heureusement, elle peut compter sur le soutien d'Olivier Faure. (Silence). Je vous laisse quelques instants pour aller chercher sur Wikipedia qui sont ces gens.

Heureusement Anne Hidalgo a pensé à tout. Elle se fait élire à Paris, plus grande ville de France. Elle fait n'importe quoi, elle se fait détester par la majorité des Parisiens. Et le seul moyen pour eux de s'en débarrasser, c'est quoi ? C’est de voter pour elle à la présidentielle ! Même Mitterrand il ne l'aurait pas osé celle-là !

Et puis à la mairie de Paris elle doit diriger avec les Verts, les communistes, le parti socialiste. Elle a vu Macron qui décide de tout, tout seul, ça lui donne envie, c’est normal.

Cela dit, depuis un an, elle répétait sans cesse : « Je ne suis pas candidate, je reste à Paris »… Et donc hier, le jour de sa candidature, elle compte déjà une promesse non tenue ! Là il faut reconnaître qu’elle a pris une longueur d’avance sur ses concurrents.