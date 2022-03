Nous avons ôté nos masques ce matin…

Et le premier que je vois encore avec un masque, c’est 135 euros ! J’adore faire cette blague depuis ce matin… Ca fait tellement de bien de se retrouver à visages découverts. Mais attendez… il n’avait pas une moustache Thomas Legrand ? J'étais persuadée pourtant... Pardon mais c'était il y a si longtemps aussi. Et attendez, j’ai envie de faire un truc de dingue en direct et de me remettre du rouge à lèvres ! C’est marrant j’ai l’impression d’être en télétravail ! Et tant que j’y suis, je voudrais que nous ayons tous une pensée pour toutes les personnes qui sont victimes d'un bouton de fièvre sur la lèvre depuis ce week-end. On est avec vous, mais… il faut absolument revoir votre sens du timing.

Quand je pense aux Chinois qui ont enregistré leur pire vague de contamination depuis le début de la pandémie, ils doivent être bien dégoutés de voir que chez nous le COVID a disparu depuis hier soir minuit. Minuit pile, bam, plus de Covid. Sauf dans les transports en commun… Parce que le Covid a un Pass Navigo, donc il continue de prendre le bus et le métro…

Comment sait-on que c'est aujourd’hui le bon moment pour assouplir les règles sanitaires ? C’est très simple : si on calcule le nombre de contaminations par jour multiplié par les admissions à l'hôpital, divisés par l'échéance du premier tour de la présidentielle qu'on a envie de remporter, on tombe pile sur aujourd'hui. N’est-ce pas monsieur Fontanet ? Pour vous c’est la quille, fini la tournée des médias ! Enfin ça dépend… vous vous y connaissez un peu en géopolitique russe ? Sinon on peut vous prendre en demi-pension…

Avec la fin des masques on a l'impression que c'est une page qui se tourne. Mais… qui se retournera peut-être dans quelques semaines, alors profitons du moment présent. D'ailleurs, je vous propose que nous prenions quelques secondes afin de bien mémoriser nos visages respectifs et être en mesure de toujours s'en souvenir, juste au cas où... Donc deux bonnes nouvelles : OUI c'est la fin du pass sanitaire, OUI c'est la fin du masque. Mais ça veut aussi dire aussi que Francis Lalanne peut remettre à chanter. On ne peut pas tout avoir, c'est comme ça.

Compte tenu du contexte actuel, c'est assez difficile de dire qu'on a enfin retrouvé nos "libertés" suite à un "long combat" pendant lequel on a « risqué nos vies » en se retenant d'aller au restau ou au cinéma. Déjà en temps normal c'est ridicule mais maintenant en plus c'est indécent. Cela dit, moi ça me redonne envie d’aller au cinéma pour voir, je sais pas moi… le dernier Batman, tiens ! Rien que pour la nostalgie de la chauve-souris, déjà !