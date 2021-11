Si vous devez faire un petit cadeau à un chef d'Etat à Noël, pensez-y : quinze kilomètres de barbelés coupants, ça fait toujours plaisir au pied du sapin. C’est comme une grosse guirlande, le long de la frontière…

La crise migratoire à la frontière polonaise m'a fait repenser à cet article du « Monde » intitulé : « Le Danemark offre des barbelés coupants à la Lituanie pour sa clôture anti-migrants »…

En 2015, quand Viktor Orban en avait déployé en Hongrie, pour stopper les migrants, tout le monde était con-ster-né. Et puis, six ans plus tard, les dirigeants s'offrent des kilomètres de barbelés comme si c'était des bougies parfumées. Finalement c’est la Hongrie qui donne la tendance : Orban c’est une influenceuse déco, en fait. Il faut dire que construire des murs contre les migrants, c’est juste bon pour le BTP américain. Et puis ça change un peu de la noyade. Un système qui a fait ses preuves, mais qui hélas, n’est pas parfait : certaines familles arrivent quand même à accoster.

Ici, le Danemark s’est pas foutu de la Lituanie, c’est du barbelé de premier choix, avec de fines lames, comme des rasoirs. Il y a des ingénieurs qui ont bossé nuit et jour pour mettre ça au point. A défaut d'avoir trouvé une solution pour accueillir les migrants, ils ont réussi à trouver une solution pour bien les estropier. Ce cadeau a été offert par le ministre danois de l’immigration, lui-même fils de réfugié éthiopien, puisque selon la formule :

Le dernier arrivé ferme la porte avec des barbelés

Je rappelle le contexte : près de 4.000 migrants meurent de froid à la frontière polonaise. Ces réfugiés ont été amenés en avion par la Biélorussie, pour défier l’Europe. Donc maintenant quand on met des migrants dans un charter, c'est plus pour les renvoyer dans leur pays, c’est pour les aider à migrer. Et servir d’arme diplomatique dans la guerre entre la Russie et l’Europe. C'est une arme dont il faut se servir rapidement car elle risque de ne pas passer l'hiver... (Toujours cette fichue obsolescence programmée).

Donc, si je résume : les migrants fuient la guerre, et dès qu'ils arrivent aux portes de l’Europe, on les utilise pour en déclencher une autre. C’est le problème aujourd’hui avec les demandes d’asile, on ne sait plus vraiment de quel côté se trouvent les dingues.

Mais si on leur explique à ces réfugiés, ils comprendront. On leur dit :

"Ecoutez, on sait que vous voulez juste manger et avoir un toit. Mais pour le moment vous êtes instrumentalisés par la Biélorussie qui menace de couper le gaz à l'Europe. (Et nous sans gaz comment on va faire pour faire cuire la dinde à Noël ?)

[…] Heureusement, dites-vous que vous donnez l’opportunité à la Pologne d'améliorer ses relations avec Bruxelles. Alors patientez trois, quatre mois, le temps qu'on se dépatouille entre européens, et après, promis, on s'occupe de vous".

Dit comme ça, je suis sûre qu'ils comprendront, non ?