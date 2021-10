Les séries Netflix sont devenues des phénomènes planétaires et la plateforme américaine s’est offert Omar Sy pour plusieurs années…

Pour ceux qui comme moi n’ont pas Netlix (on doit être douze)… et qui se sentent marginalisés, parce que toutes les conversations ne tournent qu’autour de la série du moment… Posez-vous cette question : si un des avantages de Netflix, c'est la prétendue richesse de son catalogue, alors POURQUOI tout le monde parle de la MÊME série pendant deux mois avant que tout le monde passe à une autre, tous en même temps ? Ca a pris une telle importance dans nos vies qu’aujourd'hui, quand tu expliques à un enfant que dans l’année, il y a quatre saisons, il te demande s'il n’y a pas un spin-off du printemps qui est prévu.

Et aujourd'hui, Netflix a acheté Omar Sy ! Ces Américains... ça leur suffisait pas de nous voler nos contrats de sous-marins, maintenant ils nous prennent nos acteurs ! On ne peut pas se permettre de déclencher une nouvelle crise diplomatique avec les Américains. Laissez un peu de temps à Jean Yves Le Drian pour finir ses cours d'anglais.

J’aurais une question à poser à Roselyne Bachelot qui sera là à 8h20 (j’en profite parce que j’arrive jamais à joindre le standard) : je lui dirais « chapeau, parce que c’est très fort de se faire VOLER Arsène Lupin, mais c'est donc ça l'exception culturelle française ? »

Bien sûr la ministre a l’intention de sortir son chéquier, elle ne va pas se laisser faire… Les théâtres sont restés fermés pendant des mois, Roselyne n'a jamais réussi à faire changer d'avis Jean Castex, mais là elle s'attaque à Netflix. Je peux vous dire qu’au siège en Californie on a les genoux qui tremblent. « Comment on va faire face à Roselyne Bachelot ? Tu sais qu'elle connait super bien Cristina Cordula, on est foutus ! » Eh oui, quand les Américains participent aux Reines du Shopping, eux, c’est pour s’acheter Omar Sy et Dany Boon...

Pour les acteurs, la plateforme américaine, c'est la promesse d'une notoriété internationale ! Aujourd'hui les comédiens de la Casa De Papel sont plus connus en France que Manuel Valls en Espagne. Alors évidemment, des armes pour lutter contre Netflix, Roselyne elle en a pas trente-six : à part filer la Médaille des Arts et Lettres…

Moi je pense qu'il faut être plus pragmatique que ça : je dirais attendons de voir quels acteurs les Américains veulent nous acheter. Avec un peu de chance ça ne coûtera pas un euro d'argent public de tourner « Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu 4 ».

Mais si aujourd'hui on voit encore plein de jeunes qui rêvent de faire du cinéma, peut-être que les jeunes du futur rêvent de faire du Netflix.