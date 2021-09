Ce matin, Charline revient sur l’affaire des sous-marins…

Couler des sous-marins français avant même leur construction, c’est plus ce que c’était les batailles navales. J’ai choisi de traiter de ce sujet parce que tout le monde s’accorde à dire, depuis quelques jours déjà, qu’il s'agit du plus grand scandale qui touche la France, et pourtant personne n'a dessiné de petite moustache sur le contrat. Je suis ravie parce que cette fois je n'y suis pour rien ! Mais on est mal avec c’t’affaire : on ne vend pas de rafales. On ne vend plus de sous-marins. Heureusement qu'il nous reste les États autoritaires pour nous acheter des armes. La démocratie c'est vraiment une plaie pour les affaires.

Rater un contrat à plus de 50 milliards d’euros c’est impalpable pour de simples citoyens comme nous. Qu’est-ce qu’on aurait pu faire de plus pour valider ce contrat ? Peut-être qu'on aurait dû ajouter deux caisses de Beaujolais en cadeau, avec un DVD live de Sardou et un plateau de fromage, je ne sais pas... En revanche, tout le monde peut ressentir le dépit, parce qu’on a l’impression que la France est dans la même situation qu'un collégien de cinquième qui se fait racketter son goûter par les grands de troisième : les Américains.

Les relations entre Paris et Washington sont au plus bas, à peu près, j’dirais… à vingt mille lieues sous les mers. Après l'annulation du contrat les représailles ont été immédiates : l'ambassade de France à Washington a annulé une réception. Ça se passe comme ça en France : notre arme de dissuasion c'est le champagne et les petits fours. Paris a ensuite rappelé ses ambassadeurs. Ce qui sur l'échelle de la colère diplomatique se situe entre le « c'est pas bien, mais on est un peu coincés là, on ne peut rien faire » et le « attention je compte jusqu'à trois et après je crie très fort ».

Alors que moi après ce camouflet, je peux vous dire que maintenant, au supermarché, je boycotte tous les produits australiens ! Comme le... ou la…. Ha ils sont trop forts. Ils ne nous vendent rien donc on ne peut même pas les punir de pas nous acheter nos armes.

Et Jean-Yves Le Drian, il est dans une colère noire contre les Américains. Il a dit à ses petits-enfants : désolé mais le Mac DO c'est terminé ! Et puis pour vos 18 ans je vous avais promis une Fiat Panda ? Bah finalement ce sera un sous-marin, j’espère que vous êtes contents ! Sinon on en fait quoi de tous ces sous-marins ? On les empile les uns sur les autres en plein Paris et on dit que c’est une sculpture en hommage au commandant Cousteau ?

Mon Jean-Yves il a parlé d’un coup de poignard dans le dos. De la part d'un socialiste qui a rejoint Macron, je crois qu'on peut lui faire confiance en la matière. Moralité de cette histoire : on a beau être en possession de sous-marins nucléaires de dernière génération, ça ne protège pas contre un coup de poignard dans le dos.