Cette semaine, le gouvernement va lancer une campagne pour inciter les citoyens à voter, et donc à s’inscrire sur les listes électorales…

Les ministres vont nous inciter à voter, alors qu’ils ont même pas de candidat à la présidentielle chez LREM pour l’instant… Donc ils font ça gratos, c’est cool. Ou alors, c'est tellement la débandade dans tous les partis que chez LREM, ils ne sont même pas obligés de dire « Votez pour nous », il suffit juste qu’ils disent… « Votez ! »

Parce que l’abstention s’annonce massive… Et ça c’est fou parce que ça fait cinq ans qu’on répète aux gens qu’au deuxième tour ça sera Macron contre les fachos et qu’il faudra voter Macron… et après… les Français se désintéressent de l’élection ?

Et puis il faut motiver les jeunes à aller voter donc on a confié ce plan anti-abstention à une icône un peu hype, quelqu'un qui sait leur parler et en qui tous les jeunes s'identifient immédiatement : Jean Castex. Après, j’ai lu dans « Le Monde » qu’il y a Marlène Schiappa, aussi, qui distribue activement des tracts pour les inciter à s’inscrire sur les listes, avec un slogan : « Un vote, un lissage offert ». Pourtant, vu qu’n ce moment, les étudiants, on les trouve plus à la soupe populaire qu'au salon de beauté, j'aurais plutôt proposé « Un vote, un repas chaud ».

Aujourd'hui on a des ministres qui tractent dans les boites aux lettres, et on se demande s'ils n'ont pas autre chose à faire comme par exemple peaufiner le manuscrit de leur prochain livre... Mais bon, apparemment c'est la seule solution qu'a proposé le cabinet McKinsey pour lutter contre le problème de l'abstention donc ça doit être efficace.

Ensuite il y a des incitants extérieurs… Hier matin, on s’est réveillés avec cette grande nouvelle : Elisabeth Guigou et Marisol Touraine rallient Emmanuel Macron. Deux figures plébiscitées chez les 18-25 ans… quand on a Elisabeth et Marisol, a-t-on réellement besoin de faire appel à Mc Fly et Carlito ?

Vous vous compliquez la vie beaucoup trop la vie avec ces histoires d’inscription sur les listes électorales. Pourquoi devoir s’inscrire pour voter ? Pourquoi est-ce que, dès que vous êtes en âge de voter, c’est pas automatique ? On vit dans un pays où partout où on va, on doit avoir la carte du magasin… et où la carte de la démocratie c’est plus difficile à obtenir que la carte du Monoprix.

On nous demande d'aller nous faire vacciner tous les six mois alors on peut bien nous demander d'aller voter tous les cinq ans ! Après, voter pour qui ?... Je voudrais pas être à votre place. En fait moi ce qui me ravit cette année, c’est d’être obligée de ne pas pouvoir voter.