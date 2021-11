Xavier Bertrand, restez avec nous, je vous présente Céline, militante LR qui s’est encartée spécialement pour voter pour vous au congrès…

Oui, Xavier c’est mon candidat ! Vous avez vu le nombre d’adhésions à LR depuis qu’il est revenu ? En un an on est passés de 65.000 à 150 000 adhérents. Christian Jacob est comme un fou, il a l'impression d'être le manager des Beatles ! Et ce matin, on a John Lennon en studio ! Enfin, les Beatles… je m’emballe, y’a Michel Barnier dans le groupe tout de même... Mais quel engouement ! Je crois qu’il y a une dynamique Xavier Bertrand.

Je le connais bien mon Xavier. Je ne suis pas qu'une simple militante... On passe beaucoup de temps ensemble. Je peux leur dire Xav’ ? Ouais, allez… Je suis sa prof de théâtre. Sois pas gêné Xavier ! Regardez comme il joue bien le malaise !... C’est grâce à moi ça. On a beaucoup bossé. Maintenant, quand il parle des « territoires », j'ai la chair de poule. Je pourrais l'écouter des heures et des heures… me parler d'environnement. C'est dommage qu'il n'en parle pas.

Xavier a une âme d'artiste, c’est un passionné. C'est pour ça qu'il avait quitté le parti, il avait besoin d'être seul face à lui-même. Et ça, les militants LR l'ont bien compris, puisqu’au moment où il a dit : « Qui m’aime me suive ! », tout le monde a eu la délicatesse de respecter son besoin de solitude…

Mais faites attention, parce que dans six mois, Xavier est Président. Et moi je serai Ministre de la Culture ! C'est bien ce qu'on a convenu Xavier ? Ho il fait l'étonné ! Regardez comme il joue bien la surprise, c'est grâce à moi ça, admirez ce travail ! Là Xavier il a un boulevard devant lui ! Il fait le modeste, parce que je lui ai appris à jouer l'humilité, mais au fond de lui, il le sait ! Il a la baraka ! Vous l'avez vu au 20h de France 2 la dernière fois ? En un regard, il a complètement déstabilisé Anne-Sophie Lapix.

Il peut tout jouer : la colère quand il parle de remettre de l'ordre dans les quartiers sensibles. Mais aussi la détermination quand il parle de remettre de l'ordre dans les quartiers sensibles ainsi que la joie lorsqu'il parle du jour où il aura remis de l'ordre dans les quartiers sensibles !

Mais il enchaîne les débats, c’est épuisant… Pense à ta respiration Xavier ! Les pieds bien ancrés dans le sol et on libère la colonne d'air. Parce que là, j'ai écouté ton interview avec Léa Salamé et je sais que tu peux mieux faire. Vous avez été émue pendant l’interview, Léa ? Non ? Tu vois Xav’, on a encore du boulot. Comme ça si tu rates l’investiture, on peut peut-être miser sur un prix d’interprétation à Cannes !