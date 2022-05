Le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement aura lieu ce matin…

Oui Jérôme et Alexandra… Ici aussi y’a eu remaniement ou quoi ? (Dur pour Nico et Léa de finir comme Blanquer et Schiappa)…

Bref. Tout à l’heure, à l’Elysée, on pourra voir autour de la table un exécutif parfaitement équilibré : quatorze hommes et quatorze femmes, parmi lesquels on retrouve autant de personnalités de droite que de personnalités… qui ont quitté la gauche.

J'imagine que ce matin, Elisabeth Borne ouvrira le Conseil des Ministres avec un petit hommage à Jean Castex, en cherchant ses lunettes de vue pendant dix minutes. En ce premier jour, Amélie de Montchalain et Agnès Panier-Runacher seront sur le terrain, dans les jardins de Matignon,… pour étudier le principe de la photosynthèse. Oui cette fois, on reprend depuis les bases…

Bruno Lemaire a été reconduit. Apparemment Macron a adoré ses bouquins, et il veut connaitre la suite. Lemaire à Bercy, maintenant il est chez lui… il a des pantoufles à son nom. Et puis ils sont plusieurs à avoir déjà été ministres sous Castex, et qui ont changé de portefeuille. Donc, obligé, y'en a un ou deux qui se sont plantés ce matin en allant au bureau. Olivier Véran : « Tiens, ils ont changé la serrure ? Ha mais je suis bête, maintenant je suis aux Relations avec le parlement ! »

Ce matin, les nouveaux venus vont pouvoir compter sur les anciens pour les guider. J'imagine que Damien Abad va s’asseoir à côté de Gérald Darmanin pour lui demander des petits conseils… « Tu crois que ça craint si je suis soupçonné de viol ? » Apparemment, PPDA n'est pas passé loin du Ministère de la Culture sur ce coup-là…

La prochaine fois, pensez à consulter la rédaction de Médiapart avant de former le gouvernement… c’est pas sérieux.

Bref. Pour le reste, ça doit être intimidant de remplacer un membre du précédent gouvernement, tu as peur de ne pas être à la hauteur ! T'imagines tu dois remplacer Roselyne Bachelot à la culture ? Y'a de quoi être intimidé. Ca ne va pas être simple de passer après Jean-Michel Blanquer... A l’Education, il a laissé son empreinte ainsi qu'un petit parfum de monoï. J'espère qu'avant de partir les anciens Ministres ont bien récupéré tous leurs effets personnels ! ‘Faudrait pas qu’en ouvrant un tiroir au Quai d’Orsay, Catherine Colonna tombe sur un dentier…

Pour finir, si je résume, Le Garde des Sceaux (Dupont-Moretti) est toujours mis en examen. Le ministre du Travail (Olivier Dussopt) est soupçonné de prise illégale d’intérêts. Et le ministre des Armées (Sébastien Lecornu) aussi… Au moins on ne pourra pas dire que ce gouvernement manque de cohésion.

Enfin, ce qui est pratique quand tu fais ta rentrée le 23 mai, à un mois des législatives, c'est que tu peux te dire : au mieux dans un mois je suis en vacances, au pire dans un mois je suis viré.