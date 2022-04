Charline… comment vivez-vous ce résultat de la présidentielle ?

Soulagée ! Je peux rester en France… C’est relou un déménagement ! Ils doivent être soulagés aussi les Macron… Déjà que pour vider un trois pièces, tu galères pendant une semaine, alors un palais, j'imagine même pas. C’est bon, le président peut louer cinq ans de plus, c’est un gain de temps pour tout le monde. Depuis quelques jours ça devait être bizarre : Emmanuel Macron dormait à l'Elysee, mais il pouvait être expulsé trois jours plus tard. En même temps, ça lui a permis de se mettre dans la peau d’un précaire à la fin de la trêve hivernale.

Macron, je suis sûre qu'il est rentré hier soir au palais présidentiel en criant : « Coucou, c'est moi ! C’est bon je reste ! »… Bon après ça recule son départ à la retraite de cinq ans… Et c’est pareil dans certains ministères. Hier on voyait tous les ministres crier : « 5 ans de plus ! 5 ans de plus »… ils étaient contents comme s'ils avaient signé un CDI ! Ca faisait longtemps qu’un président sortant n’avait pas été réélu… et c'était donc ça la solution : confiner les Français et les priver de sorties ! Si seulement Sarkozy avait su ça à l'époque...

Bon, M’sieur Alliot… Ahlala vous, vous n’êtes pas passés loin. Après le Père à 20%, la fille qui passe de 34 à 42%... On y est presque ! Elle a des enfants Marine Le Pen ? Comme ça y'a peut-être une chance pour la génération suivante. Voyez le côté pratique des choses… faire installer des chatières à toutes les portes, c’était un sacré chantier.

Le déménagement c’était lourd pour Marine Le Pen aussi… si elle était entrée à l’Elysée, il fallait résilier l’abonnement SFR, changer la box, et un nouveau code Wi-Fi ! La continuité de l'Etat ça se joue parfois à une minuscule dans un mot de passe … Et si changer de logement c'est compliqué, c’est aussi qu’il faut trouver des copains pour nous aider… et ceux de Marine Le Pen ils se sont barrés chez Zemmour.

Et en plus, m’sieur Alliot : vos frais de campagne vont être remboursés. Et du coup vous allez pouvoir rembourser votre emprunt russe !

Sinon c'est incroyable votre score dans les DOM TOM ! S’il faut bouger c’est là : vous êtes bon pour installer votre QG à Pointe-à-Pitre ! Vous vous y connaissez en coupé-décalé ? Marine Le Pen avait tout misé sur le racisme anti-blanc sans savoir qu’elle pouvait compter sur le racisme antillais.

De mon côté la bonne nouvelle, c'est que je peux recommencer à faire des blagues sur Macron sans qu'on m’accuse de faire le jeu du Rassemblement national. Ca va me faire des vacances

Et enfin, j’ai une pensée pour les électeurs qui ont voté Macron uniquement pour faire barrage et qui hier soir ont entendu Marine Le Pen dire que pour elle c'était une victoire. Franchement moi qui suis Belge, je vous regarde… et c'est pas facile la vie de citoyens français !