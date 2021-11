Demain, Joséphine Baker entrera au Panthéon...

Je me dis qu’à l'époque, dans les années 30, la France était sous le charme d'une chanteuse noire, féministe, résistante et bisexuelle... Et je comprends mieux pourquoi on appelait ça « Les années folles ». Visiblement, tout le monde avait perdu la raison. Imaginez qu’en plus elle ait été vegan. C’était le pompon.

Sinon, oui, cet honneur qui lui est fait me rend enthousiaste, c’est formidable, même si ça reste de l’ordre du symbole… Aujourd'hui une femme noire qui a douze enfants, en France, on considère que c'est quelqu'un qui profite du système et qui touche beaucoup trop d'allocations. Pour que ça change, c’est pas au Panthéon que j’aurais fait entrer Joséphine Baker, c’est à Matignon. Un lieu qui jusqu’ici n’a accueilli qu’une seule femme… « Entre ici Edith Cresson ! »

Mais je me dis qu’aujourd’hui non plus ça n'aurait pas été facile d’être Joséphine Baker. Déjà, pour réussir dans la chanson, elle aurait du commencer par faire « The Voice », il aurait fallu que Florent Pagny se retourne, et puis elle aurait certainement subi des vagues de harcèlement à cause de sa couleur de peau ou de son orientation sexuelle ou du fait qu'elle venait des Etats-Unis. Ou les trois en même temps.

Car elle était très en avance sur ton temps, une Américaine qui arrive en France vingt ans avant le Débarquement… et qui s’engage dans la Résistance. Car oui on peut avoir été chanteuse et résistante. Et là, s’il nous écoute, Francis Lalanne doit être en train de se dire « J’ai mes chances »… Calme-toi Francis. A ma connaissance, Joséphine n'a jamais dit que les nazis avaient été créés par Bill Gates pour nous contrôler grâce à la 5G.

D’autant que Joséphine Baker est l’une des très rares personnalités à faire l'unanimité. Elle véhicule des valeurs de gauche (anti-racisme ou lutte contre l’homophobie) tout en ayant un train de vie de droite à la fin de sa vie (le château, piloter des avions). Comme quoi on peut être à la fois le cauchemar d'Alain Finkielkraut et le rêve de François Fillon.

Alors j'imagine la joie des cinq femmes déjà entrées au Panthéon. Quand Marie Curie et Simone Veil vont voir arriver Joséphine Baker, elles vont se dire : YEEEESSSSS maintenant qu’on est six, ça fait une plus que les Spice girls ! Six femmes. Face à soixante-quinze hommes. Plus que soixante-huit femmes et on aura atteint la parité.