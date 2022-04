Marine le Pen est l'invitée du Grand entretien et pour l’occasion, voici qu’entre en studio son animal de compagnie…

Oui c’est moooooi ! Je suis la chatte de Marine Le Pen. J’ai deux avantages à témoigner ici : d’abord, je suis son meilleur outil de propagande (je la dédiabolise à fond) et je peux vous révéler qui elle est dans l’intimité. Ecoutez il y a déjà eu un chien qui a voté pour Pécresse aux primaires de la droite, il peut bien y avoir une chatte qui vient parler de Le Pen à la radio, non ?

Alors, d’abord, concernant mon boulot de propagande : est-ce que vous avez vu la vidéo où je mange la guirlande de Noël ? Comment ça vous l'avez pas vue ? C'est un classique ! Mais je suis tellement mignonne là-dessus ! Elle est sur le profil TikTok de Marine ! 328.000 likes, 16 000 commentaires ! Alors qui c'est la resta ? A côté le chat de Benoit Hamon il culmine à 9000 like sur Insta ! Et ouais, désolé mon pote, moi j'ai pas été adoptée par un gros loser de gauchiste ! Ahem pardon excusez-moi je m'emballe, parfois j'oublie que je suis là pour adoucir l'image de ma patronne. Moi je fais ça avec plus d'élégance, je séduis les journalistes de « Paris Match » avec mes yeux en amandes, je ronronne en me frottant aux jambes des photographes, c'est un tout autre style ! Eh ouais, que voulez-vous, mêmes les chats font le jeu du Front National. Ben oui mais c’est qui qui paye les croquettes ?

Vous allez voir ma patronne à 8h20, comment elle a changé. Déjà vous avez remarqué à quel point on ne l'a pas entendue de toute la campagne ? Même moi avec mes pattes de velours je fais plus de bruit quand je me déplace. Là, elle la joue en fond de court et elle attend que l’adversaire fasse la faute. Pourtant Marine Le Pen a du caractère et elle peut faire preuve d'autorité. D'ailleurs j'espère que vos immigrés ne sont pas du genre à se faire leurs griffes sur le canapé, sinon avec elle ils vont prendre cher ! Et ne commencez pas à dire que je suis raciste… j'ai un très bon ami labrador !

Et maintenant elle reçoit même des éditorialistes chez elle, à la maison. Vous ne devinerez jamais qui était là à la dernière soirée karaoké ? Ah ben oui là je peux balancer, tout est déjà écrit dans « L'Express », je ne suis pas tenu au secret animalier. Bon, vous me donnez votre langue, à moi ? Alexandre Devecchio ! Si j'avais su qu'un jour, je verrais un chroniqueur de France Inter dans le salon de Marine Le Pen ! Ca m'a fait tout bizarre. « L’Express » a même précisé qu’il avait chanté sur Tata Yoyo ! D’Annie Cordy… les Belges doivent tellement avoir le seum ! Plus que d’habitude j’veux dire !

Il parait que ça marche bien ses petites soirées chez Marine. Son conseiller a dit : « Les invités ressortent avec l’idée qu’elle est humaine. » Encore heureux : sinon qui c’est qui changerait la litière ? Oui, je tiens à mon petit confort… D’ailleurs au fait, à l’Elysée… Bah le jardin a l’air pas mal…