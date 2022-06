Jean-Luc Mélenchon est l'invité du Grand Entretien et à cette occasion, Charline évoque son ambition de devenir Premier ministre…

Je sais ce que vous êtes en train de vous dire, Nico : « Bon sang, là il est dans le couloir, il nous entend, elle va nous l’énerver avant l’interview ». Mais ouais bonhomme, tu vas l’interviewer ! Mais avant il faut le chauffer un peu Mélenchon, pour qu’il y ait du spectacle à 8h20. (Je suis un peu la première partie, je prépare la salle.)

Il a l’habitude, il y a tellement de gens disent tous du mal de lui en ce moment, ça le galvanise, c'est normal ! Quand t’as Castaner, Darmanin ou Lemaire qui font le tour des plateaux pour te casser du sucre sur le dos, tu sais que c'est très bon signe ! La dernière fois qu'ils ont fait ça, ils parlaient de Macron ! Imaginez que Mélenchon devienne Premier ministre, ça permettra à Domi d’être dans l’opposition. Domi, anti-système. Qui l'eut cru ? Mon Domi tu vas tellement devenir punk ! Je te ferai une crête. Fini le Spritz, tu vas passer à la 8.6.

Sinon, depuis que j'ai vu que sur les tracts de la NUPES, il était écrit « Premier Ministre » sous la photo de Méluche, moi je signe tous mes mails « La Reine d'Angleterre ». Y'a pas de raison… Là dans sa tête, il ne peut pas imaginer la défaite, il se voit comme le Nadal de la Vème République ! Avec un meilleur pied gauche.

Ca fait un moment qu’il a un peu pris le melon… On fait quoi s’il ne pas la porte de l’ascenseur ? On le fera passer par le monte-charge… Nicolas ? Pourquoi vous me faites des signes d'arrêter ? Ne paniquez pas, pensez « ambiance », pensez « spectacle » Nico ! Et puis je fais ce que je veux, « La matinale, C'EST MOI »… Mélenchon il a été adjoint au Maire, Conseiller général, Président du Conseil général, Sénateur, Ministre, Député. Il lui manque plus que Président de la République et Premier Ministre. Alors quand il dit que la République c’est lui, vous pouvez le croire.

Ne vous en faites pas, s’il arrive vénère, ça ne changera pas de d’habitude. Moi de toute façon je m’en fiche, à 8h20 je serai au bar en bas de la radio, je vous écouterai de loin en mangeant mon croissant… Cela dit la NUPES, elle se porte pas mal dans les sondages… Plein de gens espèrent qu’elle va gagner, surtout parce qu’ils sont terrifiés par la réaction que Mélenchon pourrait avoir si ce n'était pas le cas.

Il pourrait commettre l’irréparable… et supprimer son compte Twitter.