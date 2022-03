Quel sujet avez-vous choisi d’évoquer en cette journée internationale des droits des femmes ?

Je propose d’évoquer la grandeur de l’homme russe, qui est un peu vilipendée je trouve en ce moment. La période n’est pas faste pour pratiquer l’humour. J’ai donc étudié le rire sous Poutine. Ce qui permet de poser la fameuse question : « Poutine rire de tout ? »

En résumé, en Russie, on peut faire des vannes mais il ne faut pas que ça touche au Kremlin, ni à l’armée, à la religion, ni aux violences policières, ni à l'économie, ni à la politique internationale... en revanche on peut faire toutes les blagues homophobes qu'on veut donc heureusement, ça équilibre.

Poutine n'a pas attendu d'être face à Zelensky pour considérer les humoristes comme une menace ! Là-bas les Guignols de l'Info n'existent plus depuis 2004 : la Russie a 10 ans d'avance sur Bolloré ! Disons qu’à Moscou, on ne se demande pas si untel est Charlie ou si unetelle ne l’est pas. On part du principe que tout le monde est Vladimir, c'est beaucoup plus simple.

Pourtant Poutine pratique beaucoup l’humour en ce moment. Quand il dit : « On va vous rembourser en roubles » ou celle-là : « Créons des couloirs pour rapatrier tous les ukrainiens en Russie » MDR ! Il n'arrête pas on se croirait au festival de Montreux !

Rire c’est autre chose. Mais il paraît qu’un jour, Vladimir a beaucoup ri… c’est la fois où s’il s’était coincé une couille, entre deux chars d’assaut. C’était lors d’un défilé militaire… et la presse avait rapporté que les chars d’assaut se sont brisés en deux tout net au contact de… enfin vous avez l’image.

Non mais « Goulag à part » (comme on dit à Moscou)… en Russie tu risques moins ta vie en dessinant le prophète Mahomet qu’en te foutant de la gueule de Poutine. Si tu fais une blague qui ne fait pas rire Vladimir, tu encours de cinq à huit ans de prison. Après, faut voir ça comme une opportunité, ça te laisse le temps de peaufiner tes vannes. J'ai calculé si je faisais ma chronique en Russie je serais incarcérée pour une durée de 643 ans ! (…) ah, 646 maintenant.

Au moins avec Poutine aux manettes on peut être sûr que la Russie ne sera jamais sous le joug d'une dictature du rire comme en France ! C'est à lui qu'on aurait du penser pour remplacer Laurence Bloch à la tête de France Inter ! Vous seriez débarrassés de nous.

Vous aurez remarqué que les gens qui cherchent à faire peur combattent très souvent les gens qui cherchent à faire rire. Il doit y avoir un rapport entre les deux. Faut pas chercher, le meilleur moyen pour lutter contre la dictature du rire ça reste la dictature tout court.