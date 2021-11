Charline a regardé le débat des cinq candidats de la droite diffusé hier soir…

J’avais trop hâte de voir lequel des cinq candidats ne sera pas au second tour. Parce que sur les cinq, la seule nouveauté, c’est Michel Barnier ! Allez, fais-nous rêver Michel ! Il faut dire qu’il y a cinq ans, avec Juppé, Sarko et Fillon, y’avait de la resta, et cette fois on est clairement sur de la seconde division. Même Ruth Elkrief, elle est plus connue que Philippe Juvin !

Mais attention, ce débat de la droite reste un exercice périlleux pour les candidats : il faut arriver à se démarquer des autres, tout en ne perdant pas de vue que d'ici quelques temps on sera peut-être amené à les soutenir. Donc hier soir, il fallait se disputer avec amour, s'écharper de façon conviviale, s'étriper en totale harmonie. Bruno Retailleau vous expliquera ça mieux que moi, puisqu’il vient à 8h20… Oui, je vous préviens Léa, Bruno est dégoûté que mon nouveau crush ce soit Michel Barnier… Il est peut-être déjà là Bruno non ? Il est dans le couloir ?... (…) Vous avez vu mon Michel hier soir ? Rhalala quelle niaque ! Quelle férocité dans le débat ! (J'en rajoute un peu, ça le rend jaloux). Moi c’est pour Barnier que j’ai regardé. Sinon un débat entre cinq personnes qui ont les mêmes idées, on peut voir ça tous les jours sur CNews.

Sinon, pour tous les comédiens, les comédiennes ou les professeurs de théâtre… c'est quand même une chance énorme d'avoir une masterclass de deux heures de Xavier Bertrand. Rien que pour ça, ça valait le coup de regarder. Il a tout donné hier soir : il a réussi à mal jouer l'indignation, à mal jouer la colère, à mal jouer la confiance en soi... C'est le modèle de tout ce qu'il ne faut pas faire pour réussir au cinéma. En revanche, Valérie Pécresse elle, elle faisait l’amour à la caméra. C’est justement les deux qui ne voulaient pas participer au départ. Je les comprends, quand tu te prends pour le messie et que tu finis assis en cercle, version alcooliques anonymes : « Bonjour, je m'appelle Xavier et ça fait trois mois que je n'ai pas fait de déficit. Bravo Xavier. »

Et puis sur le fond, on a vu cinq candidats qui ont tous roulé pour Fillon en 2017 et maintenant avec la dette, ils crient : « Macron, rends l’argent ! » Même en 2021 Eric Ciotti, il continue de faire campagne pour François Fillon ! Ciotti était au top : pas une fiche pour se rappeler de ses idées. Il avait bien appris tout son post-it par cœur : en même temps quand tu ramènes tout à l'islam ou à l'immigration, tu peux y aller plus serein. En revanche, merci aux musulmans. Sans vous le débat finissait à 21h30. Et c’est ce qui permettait de démarquer tous les autres candidats de mon Michel avec son moratoire… Parce que sinon, organiser des débats entre gens qui sont d'accord sur tout mais qui cherchent à être en désaccord pour gratter des voix et faire perdre son camp… je rappelle que c'est l'invention de la gauche.