Nous recevons la personne chargée de la communication de la NUPES, la Nouvelle union populaire écologique et sociale…

Oui ! Je suis responsable comm’ de l’union de la gauche ! Alors non, ne me regardez pas avec cet air contrit, l’union tient bon depuis déjà… 48 heures ! Et l'échéance approche, on est plus qu'à trente-trois jours, une heure, trente-huit minutes et vingt-cinq secondes des législatives. J'ai mis un compte à rebours sur mon téléphone, ça m'aide à tenir moi aussi…

Moi mon boulot, c’est de faire en sorte que tout le monde s'entende bien. Je coordonne. Dès qu'il y a un début d'incendie, j’interviens, j'apaise les… Sonnerie de téléphone « Oui allo ? Comment ça il veut quitter l'alliance parce qu'il est tombé sur un vieux tweet de Roussel ? On avait dit qu'on effaçait tous les tweets d'avant l'union ! Oui ceux de Jadot aussi oui ! » Excusez-moi. Tout va bien, mais c'est encore frais. Dans l'équipe on se relaie, on est cinq parce qu'on doit garder un oeil nuit et jour sur les réseaux sociaux. En deux jours on a déjà intercepté quatre montages photos créés par Sandrine Rousseau pour montrer Fabien Roussel au Buffalo Grill...

Oh on vous connait vous, les journalistes, vous cherchez les divergences. Mais vous n’en trouverez pas : la gauche est unie, certains ont déjà revu leur position sur l'Europe et sont même prêts à.... Sonnerie SMS Attendez… Ah. Alors. Peut-être pas sur l'Europe. En revanche, sur le nucléaire, tout le monde est d’accord, et même ceux... Sonnerie SMS Raaah ! Ah zut... Ah ça je savais pas ça… Bon apparemment le nucléaire c’est pas le meilleur exemple. Mais hier, on est TOUS tombés d'accord pour commander des sushis à midi ! Sauf Jean –Paul… parce qu’il est allergique au poisson cru.

Alors ça, c'est sûr qu'elle fait peur la nouvelle gauche ! A droite on est fébrile, tout à coup ! AHAH ils la ramènent moins, face à un bloc uni, sans questions d’ego… Sonnerie de téléphone « Oui ?... Alors NON. On avait dit non pour les avions qui dessinent le visage de Mélenchon dans le ciel. Oui ben trouvez autre chose ! »

Ca n'a pas été simple mais on a du faire table rase du passé. Aujourd'hui, je crois que l'on a réussi et... Sonnerie SMS Merde « Un Insoumis a crevé les pneus du vélo de Julien Bayou ? »... Mais non mais il s'est déjà excusé pour ça ! Faut transmettre les infos sinon on va pas s'en sortir ! Je disais quoi ? Ah oui on avance tous ensemble dans une ambiance sereine. On apprend à trouver un tas de point commun... Tiens, hier un militant écologiste parlait avec un communiste et ils ont découvert qu'ils détestaient tous les deux Bruno Lemaire ! C'est pas incroyable ça ?

Ce qu’on a fait c’est : une nouvelle union pour rassembler nos convergences en tenant compte de nos différences tout en évitant de multiplier nos divisions pour être force de proposition populaire écologique et sociale… wouah la vache j’y suis arrivée d’une traite ! Quelqu’un peut m’apporter un verre d’eau ? Parce là je… Ben je vais prendre une aspirine…