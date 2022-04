Les résultats du premier tour de la présidentielle déprime beaucoup de gens…

Si vous pensez que ces deux prochaines semaines vont être longues, c’est rien à côté des cinq années qui nous attendent derrière. Dans le fond, cinq ans, qu’est-ce que c’est ? Trois ou quatre confinements, tout au plus. Ah vous vous moquiez des Belges parce qu’on n’a pas eu de gouvernement pendant un an et demi. Mais là j’ai l’impression que vous voulez ne pas avoir de président pendant un quinquennat. D’ailleurs, depuis dimanche soir, je reçois plein de textos qui disent : « C’est comment le prix de l’immobilier à Bruxelles ? » Eh oh, on ne pourra pas accueillir toute la déprime du monde !

On en a connu des gueules de bois post-élection mais celle-ci elle est corsée. Pourtant on vous avait dit de pas abuser du mélange RN / LREM, à chaque fois ça vous rend malades ! On dirait que vous faites exprès de qualifier deux candidats que vous ne pouvez pas blairer, juste pour le plaisir de râler. Vous êtes masos. Maintenant, vous devez voter pour quelqu'un que vous n'aimez pas, afin d’éliminer quelqu'un que vous détestez. Ou alors… c’est un complot des BigPharma pour refourguer encore plus d’antidépresseurs…

Regardez les écolos, ils sont au bout du rouleau. (Rouleau qui, on le rappelle, va dans la poubelle jaune. On est déprimés mais on n’oublie pas les bons réflexes.) Mais moi je plains surtout les électeurs de gauche. Être représenté par des gens qui militent pour le vivre ensemble de 67 millions de Français, mais qui ne sont pas capables de se mettre d’accord à cinq. Et puis ça fait des mois que Jadot et Pécresse, vous disent qu'ils vont vous sauver, puis du jour au lendemain, ils vous appellent à l’aide. Pécresse fait un appel aux dons… A ce rythme, dans six mois, Valou, elle tient un stand à la fête de l'Huma. On n’est pourtant pas loin d’une belle union nationale : celle de voir le PS, LR et Zemmour tous réunis dans l'humiliation.

Alors évidemment comme tout le monde est énervé, chacun essaie de faire culpabiliser l'autre ! C'est la faute des abstentionnistes, non c'est celle des communistes, c'est la faute des vieux, ou du chien Douglas qui a voté Pécresse à la primaire... Vous avez tellement le seum, on dirait que vous vous êtes pris un but à 51ème minute… alors que vous aviez 60% de possession de balle !

Le seul qui est satisfait, c'est Sarkozy qui a réussi à ne pas se mouiller. Heureusement, parce que l'eau aurait pu endommager le bracelet électronique. Pareil pour vous m’sieur Delanoë… Vous êtes censé être socialiste, mais vous avez soutenu Macron… regardez, les socialistes de droite comme vous, ils gardent le moral ! Contrairement à Anne Hidalgo... C'est vous qui lui avez mis des idées en tête à lui donner les clés de la mairie de Paris. Et voilà où on en est aujourd'hui. Les partis républicains s'engueulent pour savoir qui a allumé l'incendie au lieu d'appeler les pompiers. Et vu de Belgique c'est bizarre de voir le cordon sanitaire se déployer quand il est trop tard.