Christiane Taubira est l'invitée du Grand entretien de la matinale, Charline en profite pour faire passer un message…

Oui, car à cette occasion, nous avons reçu moult courrier. J’en prends un au hasard : Jean-Michel d’Ibiza… Ah, attendez, y’a une tache de mojito, c’est illisible… Plutôt celle-ci, je vous la lis. « Madame Salamé, monsieur Demorand, je m'appelle Lionel, j’habite l’Ile de Ré et je souhaite rester anonyme. (J'ai déjà été premier ministre d'un pays européen mais je n'en dirai pas plus). Vous vous apprêtez à accueillir madame Taubira. Méfiez-vous, c’est une récidiviste. Une fois que ces gens sont passés à l’acte, même il y a vingt ans, ils ne peuvent pas s'empêcher de recommencer. Alors qu’aujourd’hui ces 3% d’intention de vote pourraient très bien servir à faire gagner un autre candidat de gauche, comme euh... Bon euh... Ok, il n'y a que des candidats auxquels il manque 30% minimum, mais… en 2002, dans son obsession de lutter contre le patriarcat, madame Taubira avait même poussé un homme dans la fleur de l'âge à prendre une retraite anticipée.

Tous les Français sont encore marqués par ce traumatisme terrible, quand ils ont du se séparer de ce fringuant Premier Ministre au panache éclatant pour finir par voter pour un buveur de Corona. Alors qu’aujourd'hui, la France serait certainement un pays merveilleux où le socialisme prospérerait, dans lequel on ne connaitrait pas le chômage et où on entendrait encore les oiseaux chanter.

Je rappelle que Christiane Taubira figurait sur la liste de Bernard Tapie aux élections européennes de 94. Je vous fiche mon billet qu’elle a dû faire un business plan sur cinq ans. Et tant que j’y pense, je vous conseille aussi de garder un oeil sur Jean-Pierre Chevènement. Je ne serais pas étonné que dans la foulée il annonce sa candidature sur son compte Tiktok.

A mon époque la gauche était unie et force de progrès. Aujourd'hui, le seul progrès qu'elle peut mettre en place, c’est un meeting olfactif. J'ai longtemps pensé revenir en politique. Et puis j'ai constaté que la place du mauvais perdant était déjà prise, par Manuel Valls. Je vais conclure, car même si France Inter donne la parole aux auditeurs je ne voudrais pas être trop long, sinon monsieur Demorand va me demander de façon insistante : « Bien compris Lionel mais qu'elle est votre question ? »

En tout cas, mon héritage continue à vivre. Jamais la gauche n'a été aussi plurielle. Pourtant, il suffit parfois de quelques voix qui vous échappent pour que votre destin de Président à l’Elysée se transforme en destin de cruciverbiste en Charente-Maritime. Je finirais donc pas un appel : Anne Hidalgo explique que la candidature de Christiane Taubira va créer la division à gauche. Anne, ne fait pas la même erreur que moi, anticipe ta défaite. Après à partir d'avril c'est un calvaire pour trouver une maison en location sur l'île de Ré.