La mairie de Rouen envisage de remplacer la statue de Napoléon par une statue de Gisèle Halimi…

Ils veulent remplacer l’Empereur par une femme ! C’est des malades à la mairie de Rouen ! Ca c’est des gens de gauche, pour avoir une idée pareille : mettre une figure de la lutte féministe pour remplacer un empereur esclavagiste. Et comme un malheur n’arrive jamais seul, c’est aussi à Rouen qu’Anne Hidalgo s’est déclarée candidate !

Bon. Je vous raconte, il y un an que la statue qui trône place de la mairie a été déboulonnée, pour être restaurée. Donc pour l’instant, on ne peut pas encore parler de « cancel-culture ». Logiquement c’est plus un « Déménagement-culture »… Le maire de Rouen en profite pour évoquer l’idée de mettre Napoléon ailleurs, et à la place,

il propose une statue de l’avocate et militante féministe Gisèle Halimi, afin de féminiser l’espace public.

Pour l’instant, moins de cinq pour cent des rues de Rouen portent le nom d'une femme ! Apparemment, la femme française n’est pas assez entrée dans l’histoire… Après, c’est chouette de féminiser les noms de rues, mais est-ce pour autant que ces rues deviendront plus sûres pour les femmes ?

Bref, j’en reviens à la statuaire. Certains habitants pleurent déjà Napoléon (et comme il n’est déjà plus sur son socle, impossible pour ces gens de se menotter à la statue)… Et l’Empereur va se retrouver muté comme un vulgaire attaché commercial. Ceux-là disent que c’était un repère, et si c’est Gisèle Halimi à la place de Napoléon, les gens vont se perdre, ils ne retrouveront plus le chemin de la mairie. Alors qu’en vérité, c’est les pigeons que ça va surtout perturber.

Il y a ceux qui s’en foutent et qui disent : « Ecoutez, ça ne peut que faire du bien à Napoléon de bouger un peu, tant qu'on ne l'oriente pas vers la Russie, lui il s'en fout. » Et puis il a ceux qui ne comprennent pas : pourquoi vouloir remplacer Napoléon par Gisèle Halimi ? Alors qu’elle ne lui nous ressemble pas du tout. A la rigueur, une statue de Sarkozy, de loin…

Bon, on peut aussi trouver un compromis : on peut mettre Gisèle Halimi sur le cheval de Napoléon (si toutefois elle pratiquait l’équitation, c’est jouable). Alors ok ce serait peut-être un monument étrange mais maintenant qu'on a vu celui en hommage à Johnny Hallyday on est rodé.

Moi je suis détendue sur le sujet, parce qu’en Belgique, alors qu’on a déjà pas beaucoup de rois, on a rebaptisé le tunnel Léopold II, « Tunnel Annie Cordy »… Oui, nous aussi on veut rendre hommage aux héroïnes qui ont écrit notre l'histoire. A Rouen, ça fait déjà 135 ans que ce pauvre cheval est cambré sur ses pattes arrières et que l’Empereur doit serrer les abdos. C’est pas un drame de lui offrir un peu de repos. Et si vous voulez vous en débarrasser, vous savez quoi ? Offrez-là à la Belgique, nous on le mettra à Waterloo !