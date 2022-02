Le candidat communiste Fabien Roussel est soupçonné d’emploi fictif, il doit prouver un travail d’assistant parlementaire de 2009 à 2014…

Ça faisait des semaines que les éditorialistes de droite et Le Figaro disaient : « Mais il est sympa ce Fabien Roussel, il est pas mal dans le fond… » Eh ben ça, vous savez quoi ? Ben ça aurait dû nous alerter ! Et qui a révélé l’affaire ? Médiapart ! OK, donc maintenant, chez Edwy Plenel, on en est à essayer de siphonner les lecteurs de droite. Normalement c'est « Valeurs Actuelles » qui est censé plomber la campagne du communiste. Et au lieu de ça, qu’est-ce qu’ils foutent à Valeurs Actuelles ? Ils cherchent sur Google image des photos pour illustrer leur prochaine une sur « Le terrorisme de l'écologie », alors évidemment, ils n'ont pas le temps de faire des enquêtes…

Cette révélation, qu’est-ce que ça signifie, dans le fond ? Que désormais Fabien Roussel, il pèse dans le game. Il intéresse enfin d'autres journaux que "Steak Haché Magazine" (tu m’étonnes qu’à 3000 euros par mois à rien foutre il mange de la viande tous les jours…) Mais attention, il a nié avoir occupé un emploi fictif. Il a même expliqué avoir fait de nombreux trajets en voiture dans le cadre de ce travail. Même dans sa défense il arrive à emmerder les écolos !

Il est évident que cette enquête est destinée à plomber la campagne du candidat PCF, parce qu’il dérange ! De toute façon, à gauche, dès qu'un candidat dépasse la barre des 2% dans les sondages, c’est suspect, ça affole tout le monde. J'espère pour lui que les affaires vont s'arrêter là. Faudrait pas qu’on apprenne qu’un sombre intermédiaire de la françafrique lui a offert des pulls Celio ou des jeans H&M. Parce qu’après, ça entraîne d’autres questions comme : « Est-ce qu’il va falloir décompter son temps de parole avec celui des Républicains ? »

Chez LR on craignait que les électeurs partent chez Zemmour, alors que c'est chez Roussel qu'ils vont finir ! Bruno Retailleau est à deux doigts de prendre sa carte au PCF ! (Vous savez comment il est, les soupçons d'emplois fictifs ça le motive. Je le connais c’est mon Bruno… Sois pas jaloux Dominique !)

Bon sur ce coup-là, s'il faut un hashtag, à la place de #RendLArgent je propose #PartageLArgent pour garder cette petite vibe communiste.

Quoi qu'il en soit, à mes yeux Roussel a déjà payé sa dette : il a reçu le soutien de François Bayrou, c’est déjà une condamnation en soi.

La seule certitude pour le moment, c'est que le métier d'assistant parlementaire est très difficile à définir. A chaque fois qu'on leur demande en quoi consiste leur boulot, ils sont incapables de s'en rappeler. Fabien Roussel nous a sorti hier qu’il avait été « Assistant parlementaire de terrain »… Et là… j’ai plus de blagues. Mais un dernier soupçon : est-ce qu’on n’aurait pas affaire à un communiste fictif ?