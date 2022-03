Nicolas Sarkozy n’a pas encore accordé publiquement son soutien à un candidat. La presse s’interroge : l’accordera-t-il à Valérie Pécresse ou à Emmanuel Macron ?

J'imagine la pauvre Valou qui arrive tous les matin à son QG en disant : « Alors ? Il a appelé ? » Dès que le téléphone sonne : « Ca y est c'est lui ! »… « RHA NON c’est encore Xavier Bertrand ! Il est pénible, et pendant qu’il appelle IL OCCUPE LA LIGNE ! » Elle regarde sans arrêt si elle a encore de la batterie, si le téléphone fixe est bien raccroché, elle actualise messenger vingt fois par jour... c'est pour ça qu'elle n'est pas très concentrée sur la campagne. Mais il n’appelle pas… Ca valait bien la peine de se taper les treize heures du livre audio de Sarko, « Le temps des tempêtes »…

En revanche, Valérie Pécresse a affirmé qu'elle s'était entretenue avec Nicolas Sarkozy au sujet de l’Ukraine. Mais lui a dit que ce n'était pas vrai. Elle se fait ghoster ! Et comme ça m’étonnerait qu’elle se soit gourée de numéro, je ne vois qu’une explication… c’est qu’elle a appelé Paul Bismuth !

Chez LR on ne sait plus quoi faire pour obtenir le soutien de l'ancien Président. Au QG, ils font des incantations en écoutant du Carla Bruni et en brûlant des photos de Dominique de Villepin, mais pour le moment rien n'y fait : il n’appelle pas. Après, bon… C’est pas comme si Nicolas Sarkozy était un modèle de fidélité en politique…

Mais j'ai l'impression que Pécresse s'y prend mal pour obtenir le soutien de Sarkozy. Bah oui, elle n'arrête pas de dire qu'il faut être plus sévère avec les délinquants, que les peines de prison doivent toutes être effectuées... ça à mon avis, c'est pas des arguments qui vont le séduire, elle devrait le savoir. C’est fou, quand on pense qu’elle a le soutien du chien Douglas et pas de Sarko… Bref.

Et pourtant, si on veut être crédible en tant que candidat LR, on ne peut pas se passer du soutien d’un ancien élu condamné par la justice. Et puis Sarko, c’est quand même un mec qui a soutenu Balladur en 95 et qui a perdu la primaire de la droite en 2016…

Nicolas Sarkozy c'est une diva. Il aime se faire attendre. Là y'a des journalistes qui l'appellent qui lui disent : « Alors vous soutenez qui pour l'élection ? » Lui il est là « L'élection ? Quelle élection ? ça m'était complètement sorti de la tête ! » C'est un dilemme cornélien : doit-il trahir la moitié de ses anciens copains en soutenant Macron ? ou est-ce qu’il doit trahir la moitié de mes anciens copains en soutenant Pécresse ? Pas évident…

Sarkozy c'est quand même le seul type capable de faire basculer une élection avec un bracelet électronique au poignet. Ca force le respect.

Seule consolation pour Valérie Pécresse, c’est qu’avec des soutiens comme ça, on n’a pas besoin d’ennemis.