Demain nous voterons avec des smileys. C’est déjà le cas à Paris où les citoyens votent le budget participatif de la ville avec un coeur ou un émoji dubitatif…

Les smileys sont déjà entrés en politique. Quand Marlène Schiappa tweete « Trop stylée la nouvelle réforme, smiley lunettes de soleil » : elle introduit un émoji dans le discours. Et actuellement, les Parisiens se prononcent sur le budget participatif de la ville avec des smileys. Comme à Orly quand on note la propreté des toilettes.

C’est un mode de scrutin étudié au CNRS, donc tout ce qu’il y a de plus sérieux. Mais à l’échelle de l'élection présidentielle… En 2017 on aurait entendu : « Emmanuel Macron est élu Président de la République avec une majorité écrasante de "oué bof mais de toute façon on avait pas trop le choix." »

Dans les bureaux de vote, le dépouillement va durer des plombes : « Michel, on a 300 voix POUR mais « pas totalement convaincus ». Après on a aussi 300 voix CONTRE mais qui trouvent que le projet est pas mal, alors on fait quoi d’après toi ? Michel ? Michel, tu dors ? »

Et ici même dans la matinale, Brice Teinturier viendra débriefer l’élection en expliquant : « Le candidat de gauche est crédité de 7% de petits coeurs alors qu'en face son rival fait une percée avec 14% de smiley clin d'oeil et on compte 3% d'emojis mandarine… les indécis, sans doute ? »

Ca s’appelle « le vote au jugement majoritaire », et il permet d'introduire de la nuance dans la démocratie. Oui pardon je sais il n'est pas encore 8 heures et j’ai déjà dit un gros mot : « nuance »… Alors qu’on est d’accord, ça ne sert à rien d'avoir une démocratie nuancée… Vous voulez que les chaînes d'infos fassent faillite ou quoi ?

Bon. Alors. La Cinquième République, ok, c’est celle de l'homme providentiel. Mais avec le scrutin à jugement majoritaire, l'objectif est que l'homme providentiel se déconstruise en tant qu'élu dominant et contre le vote blanc. Et oui, vu qu'on a rien trouvé pour nuancer les programmes, on essaie au moins de nuancer les votes !

Résultat, les discours de campagne devront s’adapter : « Françaises, Français, dimanche votez en masse "oui plutôt pour, petit coeur" sur ma candidature ». Les élections vont devenir un sondage géant : la candidature de Marine Le Pen, « Plutôt pour » ? « Plutôt contre » ? Ou plutôt « vous n'êtes pas racistes mais faut bien avouer que bon les étrangers hein me faites pas dire ce que je n'ai pas dit ? »

Et puis voter de façon nuancée sans trop se mouiller, en favorisant les décisions plutôt molles ça existe déjà : ça s'appelle le Modem. Vous aurez compris que ce sujet m’amuse beaucoup parce qu’en Belgique, on y arrive déjà pas avec un scrutin classique, alors si on introduit le jugement majoritaire, on aura un Gouvernement dans 200 ans…